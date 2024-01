'Harrie Hattrick' en het goud van Apeldoorn: 'Ik speel met de natuurwetten'

Maar stiekem had Lavreysen het al in zijn hoofd. De benen waren zo goed, de hele week al. "De halve finale ging zó hard en zó makkelijk. Ik denk: de finale ga ik vol rijden en als ik niemand zie dan ga ik juichen. Dat ik er überhaupt van tevoren over nadenk, dat is gestoord."

Bekijk hier de reactie van Harrie Lavreysen over zijn derde gouden medaille op de EK baanwielrennen in Apeldoorn. - NOS

Lavreysen pakte dus zijn derde gouden medaille van deze EK, na goud op de teamsprint en de sprint. "Wat een week, ik doe mijn best om het te beseffen. Echt geweldig. Dit maak ik misschien wel nooit meer mee. Te bizar."

Olympische Spelen

Toch wil Lavreysen dit precies nogmaals meemaken. In augustus bij de Olympische Spelen in Parijs. Zonder angst omarmde hij afgelopen week al zijn bijnaam 'Harrie Hattrick'. Na het gouden weekend op de Apeldoornse velodrome is het zelfvertrouwen nog groter. Parijs, dus, bevestigde hij nog maar eens. "Drie keer goud. Daar ga ik voor."

De meervoudig olympisch kampioen, regerend wereldkampioen en Europees kampioen deed het vóór vandaag al drie keer eerder: bij de WK van 2020 en 2021 en bij de EK in 2023. Maar deze had net iets meer.

"Vorig jaar heb ik ook de triple gepakt in Grenchen, maar dat is toch wel iets anders dan hier in Apeldroon. Zeker in aanloop naar de Olympische Spelen. Ik kan het jaar niet beter beginnen. Ik kijk er nu al naar uit om te gaan voorbereiden, om nog beter te worden, om straks in te zomer te laten zien wat ik kan."