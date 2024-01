Hermelijn gevonden in het ijs: 'Heel bijzonder om te zien'

Het is een bijzonder gezicht: een spierwitte hermelijn, vastgevroren onder het ijs. Het dier werd afgelopen donderdag door een bezoeker gevonden en vastgelegd in het Zuid-Hollandse natuurgebied Polder den Hoek, zo'n twintig kilometer van Rotterdam.

De foto werd gedeeld met Maarten Breedveld, projectleider natuurherstel bij Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. "Heel bijzonder om te zien", vindt hij.

Wat er precies is gebeurd met het dier uit de marterfamilie, is niet bekend. Volgens bioloog Edo van Uchelen van de Marterstichting kunnen hermelijnen zwemmen en gaan ze soms het water in om bijvoorbeeld ratten te vinden. "Maar ze duiken niet en komend doorgaans niet met het hoofd onder water", zegt hij. Daarom is het volgens de bioloog opmerkelijk dat het dier onder het ijs is gevonden.

Zijn vermoeden is dat de hermelijn door het ijs is gezakt, door is gezwommen en daarna vast is komen te zitten.

Niet tentoongesteld

Breedveld ziet wel vaker dieren ingevroren in het ijs, waaronder vogels, maar een hermelijn is hij nog nooit op deze manier tegengekomen. "En zo stil en ingevroren zie je bij dieren sowieso niet vaak. Je oog moet er maar net op vallen."

De projectleider ging na de vondst van de hermelijn zelf poolshoogte nemen, maar het dier was nergens meer te bekennen.

Dieren die eerder in het ijs de dood vonden, zoals een in 2018 aangetroffen ijsvogel, werden in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam tentoongesteld. Volgens Breedveld heeft het museum de hermelijn in ieder geval niet in bezit.