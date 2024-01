Hojlund en eindelijk Rashford trefzeker in gelijkspel United tegen Spurs

Manchester United is de hervatting van de Premier League in 2024 begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Tottenham Hotspur. De dit seizoen onvoorspelbare ploeg van trainer Erik ten Hag verspeelde in het eerste thuisduel onder de nieuwe eigenaar James Ratcliffe tot tweemaal toe een voorsprong.

Onana stond met een snelle uitgooi aan de basis van het eerste doelpunt. Binnen drie minuten leidde United met 1-0 door een goal van de peperdure aankoop Rasmus Hojlund, die in de Champions League al vijf keer had gescoord, maar in de Premier League pas eenmaal.

Andre Onana mocht gewoon in het doel van de thuisploeg beginnen. Opmerkelijk, want de United-keeper wordt maandagmiddag om 17.00 uur Nederlandse tijd achtduizend kilometer zuidelijker in Ivoorkust aan de aftrap verwacht voor het eerste groepsduel van Kameroen tegen Guinee bij de Afrika Cup.

De twee clubs maakten er een vermakelijk duel van op Old Trafford, waar verdediger Micky van de Ven, hersteld van een hamstringblessure, bij de bezoekers in de basis startte. Dat gold ook voor de nieuwe Duitse aankoop Timo Werner, overgekomen van Red Bull Leipzig.

Een kwartier later was de voorsprong weer weg. Uit een van de gevaarlijke corners van de Spanjaard Pedro Porro (al goed voor zeven assists) kopte de Braziliaan Richarlison de 1-1 binnen, waarmee Tottenham een mijlpaal bereikte. De club uit de gelijknamige Londense wijk heeft nu 33 competitieduels op rij minimaal eenmaal gescoord, een clubrecord.

Vijf minuten voor rust zette Rashford het in de eerst helft sterkere United op 2-1. Nadat even daarvoor een voorzet van hem op de paal was gekopt door Spurs-verdediger Iyenoma Udogie, rondde Rashford in de daarop volgende aanval een combinatie met Hojlund gedecideerd af, zijn eerste treffer na zestien doelpuntloze uren op Old Trafford.

De Argentijnse verdediger Christian Romero was op slag van rust dicht bij de 2-2, maar kopte een corner van Porro op de lat.

Kopkans McTominay

De tweede helft was amper twee minuten bezig of het was alsnog weer gelijk. Werner gaf de bal mee aan de Uruguayaanse middenvelder Rodrigo Batancur, die Onana kansloos liet.

De voor Eriksen gekomen Scott McTominay schoot na een kwartier in de tweede helft rakelings naast voor United, maar Tottenham was in de tweede helft de betere ploeg. Doelpunten leverde dat niet meer op.

Bij United, dat in blessuretijd nog een enorme kopkans kreeg via McTominay, vielen Martinez, hersteld van een langdurige voetblessure, en Antony nog in. Van de Ven viel vlak voor tijd uit met kramp.