Feyenoord geeft in de Kuip 2-0 voorsprong uit handen tegen NEC: 2-2

Feyenoord is het nieuwe jaar met een teleurstelling begonnen. De ploeg van Arne Slot speelde tegen NEC in De Kuip een sterke eerste helft, kwam met 2-0 voor, maar zag de effectieve bezoekers terugkomen tot 2-2. Daarmee liep het verschil met koploper PSV in de eredivisie op tot twaalf punten.

Ook bij de tweede goal was Dilrosun betrokken. Hij stuurde Mats Wieffer de diepte in en na terugleggen van de middenvelder liet Santiago Gimenez de bal geduldig voor zijn linkerbeen rollen en schoot hij overtuigend binnen.

Het was voor de buitenspeler zijn eerste eredivisiegoal van het seizoen en zijn derde in vier officiële duels met NEC.

Feyenoord overklaste NEC in de eerste helft en kreeg via Quinten Timber een enorme kans op de 3-0. De middenvelder schoot van dichtbij echter wild over het doel. Het bleek een dure misser. In blessuretijd kwam NEC plotseling terug in de wedstrijd.

Opeens wordt het 2-2

Na een vrije trap van Rober González kopte Koki Ogawa de bal voor het doel en was Dirk Proper van dichtbij trefzeker. Het was een opsteker voor de Nijmegenaren en na rust vocht NEC zich verder terug in de wedstrijd en liet Feyenoord zich opnieuw verrassen.

Na onoplettendheid bij Wieffer vond Youri Baas Magnus Mattsson, de Zweed haalde uit van buiten het strafschopgebied en Feyenoord-keeper Justin Bijlow dook over het lage schot in de hoek heen. Zo stond het vanaf de 53ste minuut opeens 2-2, na een tot aan de blessuretijd rimpelloze eerste helft voor de thuisploeg.

Ondanks verwoede pogingen van Feyenoord om alsnog de zege te pakken, bleef het daarbij. Een valse start van 2024 voor de Rotterdammers. "We hebben van alles geprobeerd, maar in het laatste half uur zat het er niet in dat we nog zouden scoren", aldus Slot.