Twee schilderijen uit de Mesdag Collectie blijken eigenlijk één kunstwerk

Een medewerker van het museum die de landschappen uit hun oude lijsten haalde, merkte op dat de twee stukken naadloos op elkaar aansloten. De werken, genaamd Landschap met ruiter en Landschap met hengelaar, zijn vervolgens onderzocht in het Van Gogh Museum. Na onderzoek van het verfoppervlak en het bestuderen van röntgenfoto's is het nu "voor 100 procent zeker" dat het één werk is geweest, meldt De Mesdag Collectie.

Twee schilderijen van de Franse schilder Camille Corot (1796-1875) in museum De Mesdag Collectie in Den Haag blijken oorspronkelijk één kunstwerk te zijn geweest. Het museum kwam daarachter toen beide schilderijen opnieuw ingelijst moesten worden.

Volgens Wite de Savornin Lohman, manager bij de Mesdag Collectie, komt het niet vaak voor dat een schilderij wordt opgesplitst. Of de Mesdags zich bewust waren van de oorsprong van de twee stukken, is onduidelijk.

"We weten niet eens of ze het zelf in de gaten hebben gehad", zegt De Savornin Lohman tegen Omroep West. "Deze twee hebben ze in 1878 en 1889 gekocht. Daar zit dus elf jaar tussen. Het is echt opzienbarend." De stukken werden door het echtpaar wel vaak als koppel tentoongesteld en ze hebben eenzelfde soort lijst.

Perspectief

Waarom het werk in tweeën is gedeeld en door wie dit is gedaan, is onduidelijk. "Het kan te maken hebben met de compositie", legt De Savornin Lohman uit. Zo heeft het museum een ander schilderij in de collectie met een vergelijkbaar verhaal: Een oude vriend van August Allebé (1838-1927). "Die heeft het zelf doormidden gezaagd, omdat hij niet tevreden was over het perspectief."

De twee werken zijn nu naast elkaar te zien. Het museum zegt geen plannen te hebben om ze weer samen te voegen. "Dat brengt allerlei risico's met zich mee."