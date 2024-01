Drie keer EK-goud voor aflossingsploegen, al juicht Boer bijna te vroeg

De Nederlandse shorttrackers hebben de EK in het Poolse Gdansk afsloten met drie gouden aflossingsmedailles. Net als bij de vorige Europese kampioenschappen gingen de gemengde aflossingsploeg, de vrouwenploeg en de mannenploeg er met de Europese titel vandoor.

Boer zag het gebeuren en begon al met lachen en juichen. Ietwat vroeg, want de Poolse ploeg kwam nog akelig dichtbij. Het scheelde millimeters, maar het goud was dan toch voor Nederland.

De Italiaan Pietro Sighel, die op alle drie de individuele afstanden Europees kampioen werd, kwam in de allerlaatste bocht binnendoor bij Boer. Maar nog tijdens die inhaalactie gleed Sigel onderuit.

De gemengde aflossing kende de meest chaotische ontknoping. De Nederlandse ploeg, met Poutsma, Velzeboer, Kay Huisman en Teun Boer, reed de hele race op kop. Toch leek in de laatste bocht de Europese titel nog aan de neus van Oranje voorbij te gaan.

Voorafgaand aan de slotdag van de EK shorttrack spraken we Yara van Kerkhof:

Een versnelling van Velzeboer was vervolgens genoeg om Italië definitief naar het zilver te verwijzen. De Franse ploeg pakte het brons.

De Italianen bleven lange tijd dicht in de buurt van Nederland en met de jonge Van Oorschot op het ijs deed Italië een ultieme inhaalpoging. Van Oorschot gaf op dat moment over aan routinier Van Kerkhof, die Gloria Ioriatti vakkundig achter zich hield.

Bij de aflossing van de vrouwenploegen was het een strijd tussen Nederland en Italië. Net als bij de gemengde aflossing reed de Nederlandse ploeg, bestaande uit Poutsma, Velzeboer, Diede van Oorschot en Yara van Kerkhof, de hele finale op kop.

Dat Polen nipt naast het goud greep, maakte het feest in de schaatshal van Gdansk er overigens niet minder om. De zilveren medaille werd door de ploeg, met Nikola Mazur, Michal Niewinski, Diane Sellier en Kamila Stormowska, en de Poolse fans gevierd alsof het goud was.

Met haar 33 jaar is Yara van Kerkhof de routinier van de Nederlandse shorttrackequipe. Op de EK in Gdansk hoopt ze zondag voor de negende keer goud op de relay te pakken. - NOS

De Nederlandse mannenploeg liet in de finale het initiatief aan de andere landen. Boer, Huisman, Itzhak de Laat en Friso Emons reden de eerste rondes op de vierde plaats achter Polen, Hongarije en België.

Emons, de zilverenmedaillewinnaar op de 1.500 meter, vond het met nog ruim twintig rondjes te gaan wel tijd om de laatste positie te verlaten en haalde met één actie iedereen in. Vervolgens schroefde Nederland het tempo op en sloeg het een gat met de concurrenten.

De Polen kwamen in de slotfase nog wel in de buurt en reden zelfs enkele meters vooraan, maar Emons stelde orde op zaken en heroverde de koppositie. Slotrijder De Laat maakte het karwei af, ondanks dat Stijn Desmet met de eindstreep in zicht nog wel erg dichtbij kwam.