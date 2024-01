Lavastroom bereikt IJslands dorp, eerste huizen gaan in vlammen op

In IJsland heeft de lavastroom, die is ontstaan na de vulkaanuitbarsting, het dorpje Grindavík bereikt. Op beelden is te zien hoe de eerste huizen aan de rand van het dorp in vlammen opgaan. Volgens de IJslandse publieke omroep RUV denken de autoriteiten alle 4000 inwoners uit het dorp te hebben geëvacueerd. Een van de inwoners van het dorp vertelt aan de omroep hoe hij en zijn familie de livebeelden volgen, waarop te zien is hoe hun huis wordt bedreigd door de lava. "We kunnen helemaal niks doen, alleen maar kijken. Gisteren ben ik nog langsgegaan om wat kleine dingen op te halen en het huis te controleren", vertelt de inwoner. Onder het dorp heeft zich op een paar honderd meter diepte magma opgehoopt. Er wordt rekening gehouden met het feit dat er opnieuw magma omhoog zou kunnen komen. De uitbarsting van vannacht is begonnen in Sunhnúk, iets ten noorden van Grindavík. Volgens de laatste berichten van seismologen heeft de uitbarsting de afgelopen uren dezelfde kracht behouden, waardoor er nieuwe breuken zijn ontstaan bij het dorp. Zeker twee huizen zijn in vlammen opgegaan:

Vorige maand was het ook al raak in de buurt van het dorp, toen bleef Grindavík gespaard. De scheur in de aarde ontwikkelde zich toen niet richting het dorp, waarna alle geëvacueerde inwoners weer konden terugkeren naar hun huis. Grindavík ligt op het schiereiland Reykjanes. Het uitbarstingsgebied ligt ongeveer 50 kilometer ten zuidwesten van Reykjavik. In een scheur in de aardkorst van zo'n 15 kilometer lang heeft magma zich opgehoopt. De scheur gaat onder het dorp door en strekt zich uit tot in de aardkorst onder de zeebodem. Het vulkaangebied is sinds 2021 weer actief.