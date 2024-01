Lavreysen voltooit EK-hattrick met keiringoud, ook medaille Van de Wouw

In het kansspel van de keirin, het onderdeel waarop alles kan gebeuren, heeft Harrie Lavreysen zijn Europese keirintitel met groot vertoon van macht geprolongeerd. Lavreysen kon al juichen voordat hij de finish was gepasseerd, zo groot was de voorsprong. Het was Lavreysens derde gouden medaille op de EK baanwielrennen in Apeldoorn. Eerder pakte hij goud op de sprint en de teamsprint. In de finale rekende Lavreysen af met de zilveren Mateusz Rudyk en bronzen Stefano Moro. Het andere Nederlandse krachtmens Jeffrey Hoogland reed de finale niet: hij had in de halve finales niet gekwalificeerd. Vierde hattrick Lavreysen was de koning van deze Europees kampioenschappen. De meervoudig olympisch kampioen, wereldkampioen en Europees kampioen volmaakte met het keiringoud een hattrick, iets wat hij drie keer eerder voor elkaar kreeg in één toernooi: bij de WK van 2020 en 2021 en bij de EK in 2023. Op deze januarizondag in Apeldoorn lukte het 'Harrie Hattrick' weer.

"Gestoord", zei Lavreysen. "Ik speel met de natuurwetten. In aanloop naar de Olympische Spelen, ik kan het jaar niet beter beginnen." Lavreysen kijkt ernaar uit om nog beter te worden, op weg naar de olympische zomer. Een nóg betere Lavreysen, daar zal de concurrentie van schrikken. "Nou, dan gaan ze maar schrikken", lachte de Europees kampioen.

Harrie Lavreysen - Foto: ANP

Schrikken was het zeker, want Lavreysen had in de heats al laten zien dat het op de EK-slotdag met de snelheid wel goed zat. In de halve finale was hij van ver achter in het veld in de laatste rondjes alles en iedereen voorbij gesjeesd. In de finale was het verschil nog groter. De andere finalisten stonden nauwelijks op de finishfoto. Lavreysen stak de armen al de lucht in voordat hij over de streep was gekomen. Brons Van de Wouw En er was meer Nederlands succes. In de vrouwenfinale van de keirin veroverde Hetty van de Wouw haar eerste individuele EK-medaille. De 25-jarige renster pakte brons, achter de Duitse regerend Europees kampioen Lea Sophie Friedrich en de Britse Emma Finucane.

Van de Wouw, bijnaam 'Hetty Raketty' toonde de hele dag al een goed niveau, met zeges in allebei haar heats. In de finale lanceerde ze zichzelf van achter in het veld, maar kon niet ook nog langs Friedrich en Finucane blazen. Van de Wouw was na afloop niet helemaal tevreden. "Derde is hartstikke goed, maar het zat wel in mijn hoofd dat ik wilde winnen. Dus dan ben je toch een beetje teleurgesteld. Ik voelde mij echt sterk, dat zag je best goed in de tweede ronde. Ik ging voor goud." Dorenbos weer vierde Yanne Dorenbos was net als zaterdag op het omnium dicht bij een medaille, nu op de puntenkoers. De op de EK debuterende Nederlander werd knap vierde achter Niklas Larsen, Sebastian Mora Vedri en Oscar Nilsson-Julien. Hij eindigde de veertig kilometer fietsen op de baan met vier punten minder dan Nilsson-Julien. Wéér vierde. "Het blijft ondankbaar, maar ik kan hier meer mee leven dan met gister", zei Dorenbos na afloop, die zaterdag op het omnium veel energie had verspeeld. "Qua benen zat er niet meer in."

