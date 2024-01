Lavreysen en Van de Wouw wel, Hoogland niet naar keirinfinale op EK

In het kansspel van de keirin, het onderdeel waar alles kan gebeuren, heeft Nederland twee medaillemogelijkheden op de slotdag van de EK baanwielrennen in Apeldoorn. Harrie Lavreysen en Hetty van de Wouw plaatsten zich met overmacht voor de finale. Jeffrey Hoogland redde het niet. Lavreysen kan een trilogie voltooien door na goud op de sprint en teamsprint ook op de keirin de Europese titel te pakken. Zo'n hattrick behaalde hij niet op de WK van vorig jaar in Glasgow - toen verloor hij op de keirin van de Colombiaan Kevin Quintero - en niet op de Olympische Spelen van Tokio, toen keiringoud naar de Britse baanwielergrootheid Jason Kenny ging.

Laatste dag EK baanwielrennen live bij NOS De Europese kampioenschappen in Apeldoorn duren tot en met zondag 14 januari. De races zijn te zien via deze livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Met Lavreysens snelheid zit het goed, bleek in de halve finale. Van ver achter in het veld sprong hij in de laatste twee rondjes alles en iedereen voorbij. Lavreysen treft in de finale, straks om 17.00 uur, Mateusz Rudyk, Stefano Moro, Jack Carlin, Sebastien Vigier, Hamish Turnbull en MArtin Cechman Van der Wouw Van de Wouw reed ook overtuigend naar de finale, straks om 16.50 uur. De 25-jarige renster won zowel haar eersteronde- als tweeronderit en moet in de finale onder meer afrekenen met de sterke Duitse regerend Europees kampioen Lea Sophie Friedrich, die op dit onderdeel al eens wereldkampioen werd. Hoogland redde het niet in zijn tweerondeheat. De voormalig Europees kampioen op de keirin (2021) probeerde er in de laatste rondjes van achteruit langs te blazen, maar kwam in de laatste meters niet bij de beste drie.

Steffie van der Peet, via de herkansing in tweede ronde beland, haalde de finale bij de vrouwen niet. Ze raakte in haar heat al vroeg ingesloten en probeerde in de laatste bocht er tevergeefs nog langs te sturen. Dorenbos weer vierde Yanne Dorenbos was net als zaterdag op het omnium dicht bij een medaille, nu op de puntenkoers. De op de EK debuterende Nederlander werd knap vierde achter Niklas Larsen, Sebastian Mora Vedri en Oscar Nilsson-Julien. Hij eindigde de veertig kilometer fietsen op de baan met vier punten minder dan Nilsson-Julien. Wéér vierde. "Het blijft ondankbaar, maar ik kan hier meer mee leven dan met gister", zei Dorenbos na afloop, die zaterdag op het omnium veel energie had verspeeld. "Qua benen zat er niet meer in."

Bekijk hier de reactie van Yanne Dorenbos over zijn vierde plek op de puntenkoers bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn. - NOS