Ajax toont zich ook in Deventer kwetsbaar, maar wint wel van Go Ahead

Ajax is het nieuwe jaar begonnen met een welkome uitzege op Go Ahead Eagles. De Amsterdammers, die 2023 afsloten met een teleurstellende 2-2 tegen PEC Zwolle in de Arena en een beschamende bekeruitschakeling door de amateurs van het Utrechtse Hercules, wonnen in Deventer in een zeer vermakelijke wedstrijd met 3-2. Het niettemin nog altijd wankel ogende Ajax sloeg met de winst de aanval van het moedig spelende Go Ahead op de vijfde plaats met succes af. Maar de mannen van trainer John van 't Schip, terug op de bank na zijn trip naar zijn zoon in Australië, hielden in de strijd om een ticket voor de voorronde van de Champions League bovendien FC Twente en AZ in het vizier. De achterstand op AZ, dat zaterdag van Twente verloor, is teruggebracht tot vijf punten.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Beide ploegen kwamen in de beginfase dreigend voor elkaars doel, maar tot doelrijpe kansen kwam het niet op het door de weersomstandigheden van de laatste weken flink aangetaste en lastig bespeelbare veld. Er stonden al dik twintig minuten op de klok, toen Ajacied Kenneth Taylor het thuispubliek even liet sidderen, maar zijn uithaal zeilde rakelings over de Deventer deklat. Brobbey opent score Steven Bergwijn verraste even later bijna Eagles-doelman Jeffrey de Lange in de korte hoek, die kort daarop alsnog moest capituleren. Jorrel Hato stuurde Bergwijn de diepte in, die op zijn beurt de slim bij zijn tegenstander weggelopen Brian Brobbey bij de tweede paal vond. De spits tikte behendig zijn negende competitiedoelpunt van het seizoen binnen: 0-1.

Brian Brobbey (rechts) tikt de 0-1 binnen - Foto: ANP

Een tegenvaller voor Go Ahead, dat zich niet de mindere zal hebben gevoeld en dan ook niet aangeslagen oogde. Het sloeg zelfs bijna snel terug. Aanvoerder Bas Kuipers zag een kopbal knap gekeerd worden door Diant Ramaj en een schuiver voorlangs gaan. Ramaj hield vervolgens de aan de aandacht van Josip Sutalo ontsnapte Oliver Edvardsen van scoren af. Nog twee goals voor rust De verdiende gelijkmaker verscheen kort voor rust dan toch op het scorebord. Na een half afgeslagen hoekschop bracht Kuipers met een subtiel hakballetje Victor Edvardsen in stelling, die zijn 28ste verjaardag opsierde met een knal van dichtbij in de bovenhoek. Het gefeest op de tribune verstomde echter snel. Dik in de extra tijd mocht Ajax bij de zijlijn nog een vrije trap nemen, die Steven Berghuis hard voorlangs plaatste. De vrijstaande Benjamin Tahirovic poeierde vol overtuiging raak: 1-2.

Victor Edvardsen viert zijn treffer én zijn verjaardag - Foto: Pro Shots

Met in de achterhoede Jakov Medic voor Sutalo begon Ajax aan de tweede helft in de wetenschap dat er de afgelopen twee seizoenen geen enkele keer gewonnen werd van Go Ahead Eagles: drie remises en één nederlaag. Het doorbreken van die reeks was een stukje dichterbij gekomen als Taylor wat meer geluk had gehad met zijn schot voorlangs en niet de paal had getroffen. Eagles opnieuw langszij Het doelpunt viel wel in het onderhoudende duel, maar aan de andere kant. Willum Thór Willumsson legde de bal met de borst klaar voor Joris Kramer, die de 2-2 binnenkopte. Victor Edvardsen had de gasten nog meer ellende kunnen bezorgen als hij oog in oog met Ramaj wat koelbloederiger was gebleven.

Devyne Rensch (links) schiet de 2-3 binnen - Foto: Pro Shots