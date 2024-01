Vitesse en FC Utrecht zorgen voor vermakelijke 0-0, rentree Pröpper na kruisbandblessure

Vitesse en FC Utrecht zijn niet verder gekomen dan een doelpuntloos gelijkspel. Beide ploegen kregen voldoende kansen op de winst, dus was de puntendeling uiteindelijk een juiste afspiegeling van het spelbeeld: 0-0.

FC Utrecht, dat met huurling Sam Lammers in de aanval begon, was voor rust verreweg de betere ploeg in de Gelredome. Onder anderen Ryan Flamingo, Othman Boussaid, Hidde ter Avest en Lammers kregen mogelijkheden, maar het verdedigend ingesteld Vitesse bleef overeind.

Vitesse herboren uit kleedkamer

De Arnhemmers kwamen als herboren uit de kleedkamer en durfden Utrecht meer onder druk te zetten. Dat resulteerde in een sterke periode voor de thuisploeg, waarin Kacper Kozlowski de bovenkant van de lat raakte en Marco van Ginkel na een fraaie pass van Nicolas Isimat-Mirin op doelman Vasilios Barkas stuitte.

Utrecht rook ondertussen zijn kans op de counter, maar invaller Ole Romeny ging voor eigen succes en zag de vrijstaande Lammers over het hoofd. Ook Boussaid kreeg een vrije schietkans, maar de aanvaller schoot de bal in de handen van keeper Eloy Room.