Titelhoudster Sabalenka gunt Duitse qualifier één game op Australian Open

Seidel werd door Sabalenka van het kastje naar de muur gestuurd in de Rod Laver Arena, totdat de Duitse op 6-0, 5-0 pardoes haar eerste game won. Sabalenka had vervolgens even moeite om de partij af te maken, maar op het vierde matchpoint was het wel raak.

In de volgende ronde speelt Sabalenka tegen de pas 16-jarige Brenda Fruhvirtova. De qualifier uit Tsjechië was met 2-6, 6-4, 6-3 sterk sterk voor de Roemeense Ana Bogdan. Naast Fruhvirtova haalde nog een 16-jarige speelster de volgende ronde: de Russin Alina Kornejeva.

Het is voor het eerst sinds Wimbledon in 2007 dat twee tennissters van 16 jaar in de twee ronde van een grandslamtoernooi staan. Dat waren toen Tamira Paszek en Caroline Wozanicki.

Wozniacki terug in Melbourne

Die laatste behaalde bij haar terugkeer op de Australian Open zonder veel inspanning de tweede ronde. De winnares van 2018 leidde met 6-2, 2-0 toen de Poolse Magda Linette, die in 2023 verrassend de halve finales haalde in Melboure, geblesseerd opgaf.