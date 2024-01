Poutsma en Velzeboer in EK-finale 1.000 meter afgetroefd door Belgische Desmet

Xandra Velzeboer is er niet in geslaagd haar tweede individuele gouden medaille te veroveren bij de EK shorttrack in het Poolse Gdansk. In de finale van de 1.000 meter moest ze haar meerdere erkennen in de Belgische Hanne Desmet, die haar Europese titel prolongeerde, en landgenote Selma Poutsma, die het zilver greep. De regerend wereldkampioene pakte achter Desmet en Poutsma nog wel het brons. In de finale eiste Poutsma direct na het startschot de koppositie op. Het lukte de sprintster, die op de 500 meter eveneens zilver won, echter niet favoriete Desmet achter zich te houden. De 27-jarige Desmet oogde ijzersterk en hield in de laatste rondes de deur dicht, waardoor Poutsma geen kans meer had de Belgische in te halen.

Desmet heeft een ruime voorsprong op Velzeboer (links) en Poutsma te pakken - Foto: ANP

Velzeboer, die dit seizoen nog geen enkele internationale race over 1.000 meter won, zat achter Desmet en Poutsma behoorlijk in het gedrang en het lukte haar niet zich nog te mengen in de strijd om de titel. Ook in de halve finales stonden Velzeboer en Desmet samen op het ijs en was Desmet al te sterk voor de Nederlandse. Penalty Van Oorschot en Boer Diede van Oorschot, die zaterdag op de 1.500 verrassend de finale bereikte, sneuvelde op de 1.000 meter in de kwartfinales. Ze kwam als tweede over de finish, maar had tijdens de race de Française Gwendoline Daudet gehinderd. Dat kwam de twintigjarige Nederlandse op een penalty te staan. Bij de mannen was Teun Boer de enige overgebleven Nederlandse troef op de 1.000 meter. De EK-debutant leek zich na een knappe inhaalactie te plaatsen voor de finale, maar bij die manoeuvre raakte hij de Brit Theo Collins. Volgens de hoofdscheidsrechter kon die actie niet door de beugel en Boer kreeg een penalty.

Bekijk hier de halve finale van de 1.000 meter bij de EK shorttrack in Gdansk, met voor Nederland Teun Boer op het ijs. - NOS

Jens van 't Wout, die vorig jaar nog drie individuele medailles mee naar huis nam, hield de EK al na de eerste afstand voor gezien. Hij bereikte nog wel de finale van de 1.500 meter en eindigde daarin als vijfde, maar vertelde vervolgens te veel last te ondervinden van een enkelblessure. EK begonnen met val Voor Velzeboer waren de Europese kampioenschappen begonnen met een teleurstelling. In de finale van de 1.500 meter nam de Belgische Hanne Desmet de Nederlandse mee in haar val, waardoor beiden kansloos waren voor de medailles. Bekijk hier een samenvatting van de finales 1.500 en de 500 meter van zaterdag: