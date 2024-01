Doden door instorten illegale goudmijn in Tanzania

In Tanzania zijn ten minste 22 mensen om het leven gekomen toen een illegale goudmijn instortte. Dat gebeurde als gevolg van hevige regenval.

Het ongeluk gebeurde in een kleine mijn in het noorden van het land, toen een groep mensen van 24 tot 38 jaar er aan het werk ging. In de regio Simiyu is het juist vanwege de zware regens verboden goud uit mijnen te halen.

De lokale autoriteiten zeggen dat er aanvankelijk berichten waren van 19 of 20 mensen die vastzaten onder de grond, maar dat er uiteindelijk 22 lichamen werden geborgen. De reddingsoperatie gaat door, om uit te sluiten dat er nog meer mensen onder het puin liggen.

Rijk aan goud

De groep had een paar weken geleden ontdekt dat er veel goud in het gebied zat en was al begonnen met delven voordat er toestemming voor was gegeven. Die toestemming is onder meer nodig vanwege de veiligheid.

Ondanks waarschuwingen om te stoppen, gingen de mijnwerkers door met het werk.

De regering heeft strenge veiligheidsprocedures opgesteld voor het winnen van delfstoffen op kleine schaal. Dat heeft de illegale winning niet kunnen stoppen. Tanzania is de op drie na grootste goudproducent in Afrika, na Zuid-Afrika, Ghana en Mali.