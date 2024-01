Brand wint NK veldrijden een week nadat ze haar neus brak bij zware val

Wereldkampioene Fem van Empel sloeg het NK over, maar met onder anderen Brand, Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado stonden er meer dan genoeg grote namen aan de start. Vorige week kwam Brand hard ten val bij de wereldbekerwedstrijd in Zonhoven, waarbij ze een gebroken neus opliep.

Lucinda Brand is voor de derde keer Nederlands kampioen veldrijden geworden. De 34-jarige Brand pakte in Hoogeveen vroeg de kop en reed weg bij haar voornaamste rivaal Puck Pieterse, die tweede werd.

Het NK veldrijden voor mannen is vanaf 15.00 uur rechtstreeks te zien bij de NOS via deze livestream.

Pieterse kende de beste start en pakte meteen de kop. Alvarado nam na een vroege materiaalwissel de tweede plaats over, maar zag Brand snel weer voorbij komen. Brand zette door en pakte later in de openingsronde de leiding, na een klein foutje van Pieterse.

Alvarado had het moeilijk in Hoogeveen. Ze kon het tempo van de snelste twee vrouwen niet bijbenen en lag al snel op ruime achterstand. Ook Annemarie Worst ging al snel voorbij aan Alvarado, en koerste richting het brons.

Brand reed solo richting de finish, terwijl Pieterse op eigen tempo ook zonder problemen richting de tweede plek koerste. Ze kwam binnen met 51 seconden achterstand.