Wereldrecord Ngetich bij 10 kilometer op de weg: voor eerst onder 29 minuten

De Keniaanse Agnes Ngetich heeft als eerste vrouw in een wegwedstrijd over 10 kilometer onder de 29 minuten gelopen. De 22-jarige atlete finishte in Valencia in 28.46. Het oude record stond op 29,14, in 2022 gelopen door de Ethiopische Yalemzerf Yehualaw.

Ngetich had in haar landgenoot Japheth Kipkemboi Kosgei de ideale gangmaker in Spanje. Na vijf kilometer kwam ze door in 14.13, waarmee ze ook het wereldrecord op die afstand in een gemengde race scherper stelde. Dat record was sinds 2021 in handen van de Ethiopische Ejgayehu Taye met 14.19.

Het record op de 10 kilometer op de weg is sneller dan het record de de baan van Letesenbet Gidey. Dat record staat op 29.01,03. Het hardlopen op de weg en op de baan is niet met elkaar te vergelijken, wegens de verschillende omstandigheden.

Ngetich rent overigens ook hard op de baan. Op de WK atletiek in Boedapest werd de Keniaanse vorig jaar zesde op de tien kilometer. Sifan Hassan was die finale hard op weg naar de wereldtitel, maar kwam ten val in de laatste meters.