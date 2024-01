Tienvoudig winnaar Djokovic knokt zich met moeite naar tweede ronde in Melbourne

Novak Djokovic is met een moeizame overwinning begonnen aan de jacht op zijn elfde Australian Open-titel. De 36-jarige Serviër had in de eerste ronde in Melbourne zijn handen vol aan de 18-jarige grandslamdebutant Dino Prizmic uit Kroatië: 6-2, 6-7 (5), 6-3, 6-4.

Djokovic beleefde met drie grandslamtitels en een Wimbledon-finale een haast niet te overtreffen 2023. Toch hoopt de immer eerzuchtige Serviër dit in 2024 te overtreffen. met misschien wel vier grandslamtitels én olympisch goud. Dat klinkt op voorhand als ondoenlijke opdracht, maar Djokovic schuwt geen enkele uitdaging.

De 24-voudig grandslamkampioen maakt er geen geheim van dat hij meer en meer records in het tennis wil breken. "Dat is iets wat mij heel erg gemotiveerd houdt", zei hij dit weekend in aanloop naar de start van de Australian Open.

Matig niveau

Toch zal het niveau van de Djokovic omhoog moeten als hij wederom een gooi naar de titel wil doen. Hij speelde met name in de tweede en derde set slordig (36 onnodige fouten in die twee sets), al was dat ook de verdienste van de onbevangen spelende Prizmic. De qualifier is de nummer 178 van de wereld en won in 2023 het juniorentoernooi van Roland Garros.