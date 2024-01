Wederzijdse ergernis China en Taiwan na uitslag, maar geen olie op het vuur

De verkiezingsoverwinning van de China-kritische DPP in Taiwan heeft geleid tot een hele reeks felicitaties uit het westen, gevolgd door ergernis uit Peking. En daarover is weer verontwaardiging in Taiwan. Intussen reist een Amerikaanse delegatie af naar Taipei voor overleg.

De winst van presidentskandidaat Lai Ching-te betekent een ongekende derde ambtstermijn voor de Democratische Progressieve Partij, met meer dan 40 procent van de stemmen. Lai heeft beloofd te volharden in het verzet tegen de plannen van China om Taiwan over te nemen.

Hij kon daarbij meteen rekenen op bijval uit de VS, de EU, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken feliciteerde het Taiwanese volk "voor het opnieuw tonen van de kracht van hun robuuste democratie en verkiezingsproces". Het ministerie stuurde Lai ook gelukwensen en zei ernaar uit te kijken de "gemeenschappelijke belangen en waarden en de al lang bestaande onofficiële relatie te bevorderen".

President Biden benadrukte wel dat de VS niet achter onafhankelijkheid voor Taiwan staat. Volgens het een-Chinabeleid erkent de VS de Volksrepubliek China en niet Taiwan als 'het enige China'. Om die reden heeft het land geen formele diplomatieke vertegenwoordiging in Taiwan en noemt de eigenlijke ambassade zich het Amerikaanse instituut.

'Verkeerd signaal'

Desondanks schoten de Amerikaanse felicitaties voor Lai in het verkeerde keelgat bij de regering in Peking, die zich officieel beklaagde bij de VS. Volgens China schendt Washington zijn eigen belofte om alleen culturele en handelsbetrekkingen met Taiwan te onderhouden, Dat geeft "een verkeerd signaal aan de separatistische krachten" in Taiwan, vindt Peking.

Ook de Britse minister Cameron, die Taiwan had gefeliciteerd met zijn 'bruisende democratie", kreeg ervan langs. De Britten moeten stoppen zich te bemoeien met "daden die de interne zaken van China raken".

'Clichés'

Juist het benoemen van Taiwan als een binnenlands probleem stuit weer op harde kritiek uit Taipei. In een verklaring stelde Taiwan dat de Chinese reactie "compleet onverenigbaar is" met de huidige situatie in het grensgebied. "Het druist in tegen de verwachtingen van democratieën wereldwijd en gaat in tegen de wil van het Taiwanese volk om democratische waarden hoog te houden. Dit soort clichés zijn het niet waard om te weerleggen."

De VS heeft intussen een delegatie naar Taiwan gestuurd voor overleg. Het gaat om een onofficieel bezoek. De delegatie bestaat uit Stephen Hadley, veiligheidsadviseur onder president George W. Bush, en James Steinberg, plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken onder president Barack Obama.

Omdat het zo gevoelig ligt, zeiden de twee privé, en dus niet als vertegenwoordigers van de Amerikaanse overheid. Morgen vergaderen Hadley en Steinberg met een aantal Taiwanese politici. Ze zullen "het land feliciteren met zijn succesvolle verkiezingen", liet het American Institute in Taiwan weten, en "steun overbrengen voor Taiwan's blijvende welvaart en stabiliteit in de regio".