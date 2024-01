Bootmigranten omgekomen in Kanaal, tientallen uit water gered

Vijf migranten die vermoedelijk Het Kanaal wilden oversteken zijn verdronken voor de kust van Frankrijk. Vier lichamen werden vanochtend vroeg gevonden door de hulpdiensten. Een vijfde dode werd enkele uren gevonden door een wandelaar. Een zesde persoon is in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Boulogne-sur-Mer gebracht. De slachtoffers zouden jonge mannen zijn uit Syrië of Irak.

Volgens de Franse maritieme instanties probeerden meer dan 70 migranten aan boord te klimmen van een boot voor de kust bij Wimereux, iets ten zuiden van Calais. Ze wilden de oversteek maken naar Engeland. Onder hen waren ongeveer tien jonge kinderen. Ze zijn opgevangen in een gemeenschapshuis.

Watertemperatuur

De lokale krant La Voix du Nord schrijft dat tientallen mensen door reddingswerkers uit het koude water zijn gehaald. Tientallen brandweerlieden en politiemensen werden ingezet om de migranten zo snel mogelijk uit het koude water te halen. Bij een watertemperatuur van 10 graden en een buitentemperatuur van 4 graden is de kans groot dat iemand het niet overleeft.

Vanuit een marinehelikopter is de kustlijn met schijnwerpers afgespeurd, terwijl patrouilleboten het gebied doorkruisten.

Vorig jaar zijn bijna 30.000 mensen Het Kanaal overgestoken naar Groot-Brittannië. Dat is ongeveer een derde minder dan in 2022. Zo'n 26.000 pogingen werden verhinderd.