Trauner jaagt op eerste doelpunt voor Feyenoord: 'Irriteert me wel een beetje'

"Het belangrijkste is om als team succesvol te zijn, maar ik wil het team ook wel eens helpen met een doelpunt." Gernot Trauner heeft nog steeds zijn eerste goal voor Feyenoord niet gemaakt. "Dat irriteert me wel een beetje. Het zou mooi zijn als ik dit seizoen in ieder geval één keer scoor..." Trauner kwam in de zomer van 2021 naar Feyenoord en de Oostenrijker was al snel niet meer weg te denken uit het centrum van de defensie. De 'captain', 'apotheker' of, zoals zijn teamgenoten hem noemen, 'generaal' vormt een sterk duo met Dávid Hancko. "We hebben een bepaalde chemie. Daar werken we doordeweeks veel aan. Door met elkaar te praten en de connectie te zoeken", legt Trauner uit. "We willen van elkaar aanvoelen wat we gaan doen, want tijdens wedstrijden is er niet veel tijd om te praten."

Trauner (l) en Hancko (r) dit seizoen tijdens het duel met sc Heerenveen - Foto: ANP

Praten doen ze privé wel veel. Volgens Trauner hebben de twee altijd wat te bespreken. "Hij heeft lang in Praag gewoond, dat is niet ver van Oostenrijk. Dat schept een band. Het belangrijkste is dat we elkaar willen helpen en daardoor elkaar vertrouwen op het veld." Tweede plek niet uit oog verliezen Die samenwerking was een belangrijk fundament voor het landskampioenschap van vorig seizoen, maar titelprolongatie lijkt ver weg. Dat beseft ook Trauner. "Tien punten achterstand op PSV is veel. PSV verloor nog geen punt, dus we kunnen niet verwachten dat ze zomaar vier, vijf duels verliezen."

Feyenoord - NEC bij de NOS De wedstrijd tussen Feyenoord en NEC is zondag vanaf 16.45 uur te volgen via een liveblog op NOS.nl en op NPO Radio 1, NOS Teletekst of in de NOS-app. Kort na de wedstrijd is een samenvatting van het duel online te zien. Een uitgebreide samenvatting volgt vanaf 19.00 uur op NPO 1 in Studio Sport Eredivisie.

"Als er toch een kans komt om dichter bij PSV te komen, willen we er staan als team", vervolgt Trauner. "Maar we moeten de tweede plaats ook niet uit het oog verliezen. Er staan teams vlak achter ons die ons juist graag in willen halen." Kiezen voor de beste pass Trauner is blij dat hij bij Feyenoord samenwerkt met Arne Slot. Dankzij de trainer leert hij als dertiger nog allerlei nieuwe dingen. "Zeker het tweede seizoen bij Feyenoord heb ik veel van Slot geleerd, vooral over het spel in balbezit." "In Oostenrijk was ik met LASK ook vrij succesvol, maar vooral zonder bal", blikt Trauner terug. "Daar draaide het vooral om druk zetten, om het zoeken naar de makkelijke oplossing. Bij Feyenoord willen we juist de bal hebben en er meteen iets mee doen dat het spel verder helpt."

Gernot Trauner - Foto: Feyenoord

Trauner legt uit dat hij bij Feyenoord heeft geleerd andere beslissingen te nemen. "Niet kiezen voor de makkelijkste pass, waar het team weinig mee opschiet, maar voor de beste pass. Ik zoek de oplossing waarmee we het snelste de weg naar voren vinden." Vertrouwen in fitheid Gelukkig kan Trauner weer naar hartenlust passen, nadat hij een deel van de eerste seizoenshelft miste door een blessure. De Oostenrijker zegt weer helemaal fit te zijn. "We hebben voor de winter het aantal minuten zo opgebouwd dat de impact op mijn knie het minst groot was."

'Niet meer de enige die er beetje anders uitziet' Gernot Trauner kreeg in zijn tijd bij Feyenoord al veel vragen over de pleister die hij tijdens wedstrijden op zijn neus draagt. Inmiddels volgen andere spelers zijn voorbeeld. "Ik deed het tien jaar geleden al, omdat ik het idee heb dat het me helpt met beter ademen door mijn neus." "Inmiddels zie ik dat een aantal teamgenoten en spelers van andere clubs er ook mee speelt. Zij geloven er dus ook in, en ik ben nu niet meer de enige die er een beetje anders uitziet."