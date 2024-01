Met verbeterde organisatie en fitter Ajax hoopt Van 't Schip op eerherstel

Na misschien wel het meest dramatische jaar in de historie van de club wil Ajax in 2024 werken aan eerherstel. Bij de herstart van de competitie vandaag op bezoek bij nummer zes Go Ahead Eagles staat de ploeg van John van 't Schip gelijk voor een belangrijke test: kan Ajax verder omhoog kijken of is het strijden om de vijfde plaats het maximaal haalbare? Zelf heeft Ajax het goede voornemen uitgesproken om druk te zetten op AZ (vierde) en FC Twente (derde). Een belangrijk aspect in het voetbal zouden de Amsterdammers dan wel echt moeten verbeteren: het verdedigen. Onder Van 't Schip krabbelde Ajax voor de winterstop op van de laatste naar de vijfde plaats in de eredivisie. Het chagrijn onder Maurice Steijn maakte plaats voor voorzichtig optimisme en hoop. Veel spelers voelde zich niet gezien en genegeerd door Steijns uitspraak dat veel van de nieuwkomers "niet op zijn lijstje stonden". Borna Sosa gaf vorige week in gesprek met de NOS aan zich niet meer gewenst te voelen onder Steijn.

Ajax-speler Borna Sosa blikt uitgebreid terug op een turbulente periode na het ingestelde onderzoek naar en het vertrek van technisch directeur Sven Mislintat. - NOS

De geluiden die ze horen van de nieuwe trainer zijn van andere aard. Vanaf dag één is Van 't Schip bezig om de piepjonge selectie van het nodige zelfvertrouwen te voorzien. Een schouderklopje hier, een gesprekje met een wisselspeler daar en in de media neemt hij zijn spelers in bescherming. Met gevoel voor trainerstaal zegt hij tijdens het trainingskamp in Spanje in de eerste week van januari meerdere malen "iedereen nodig te hebben." Honeymoonweken voorbij Maar zoals Van 't Schip zelf al aangaf: de honeymoonweken zijn voorbij. Ja, Ajax heeft weer iets van kleur op de wangen, maar het gelijkspel tegen PEC Zwolle en de enorme flater tegen derdedivisionist Hercules vlak voor de winterstop lieten nog maar eens zien dat het optimisme ook snel weer kan omslaan. Een blik op de statistieken van Steijn en Van 't Schip laat zien dat het aanvalsspel er flink op is vooruitgegaan. Daarbij moet gezegd worden dat Van 't Schip een stuk makkelijker programma had, maar met twee keer zoveel schoten en doelpunten is het verschil aanzienlijk. Ook als we kijken naar FC Twente en AZ, de clubs waar Ajax zich graag mee wil meten, zijn de aanvallende cijfers vergelijkbaar. Sterker nog: de Amsterdammers scoren op het gebied van schoten op doel en de expected goals zelfs beduidend beter dan hun concurrenten, zo rekende statistiekenbureau Opta uit.

Het probleem bij Ajax ligt in de defensie. De Amsterdammers kregen in de eerste seizoenshelft 11 goals meer tegen dan FC Twente en zelfs 16 goals meer dan AZ. Daarin spelen organisatie en fitheid - of eigenlijk het gebrek daaraan - een belangrijke rol. Organisatie Allereerst de organisatie, dat gepaard gaat met een gebrek aan leiderschap en coaching. Van 't Schip mist spelers die de jonge groep bij de hand neemt en in moeilijke fases van de wedstrijd erdoorheen sleept. "In mijn beginperiode bij Ajax kon ik me optrekken aan meerdere ervaren spelers. Maar nu ben ik met mijn 21 jaar, in ieder geval qua aantal wedstrijden, een van de routiniers", waren de veelzeggende woorden van spits Brian Brobbey, terugblikkend op het afgelopen rampjaar. De drie aanvoerders Steven Bergwijn, Steven Berghuis en Jorrel Hato proberen hun verantwoordelijkheden te pakken, maar stuk voor stuk zijn het niet de leiders zoals Dusan Tadic dat in het verleden wel was. Van 't Schip gaf in Spanje aan dat hij van met name van Berghuis en Bergwijn meer verlangt.

John van 't Schip geeft Steven Bergwijn instructies - Foto: Pro Shots

De wens voor gelouterde spelers is dus een vurige. De Amsterdammers zijn in gesprek met Jordan Henderson, die naast zijn ervaring ook voor de nodige balans op het middenveld kan zorgen. Met Juventus heeft Ajax echter een serieuze concurrent gekregen. Door de blessures van de controlerende middenvelders Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Silvano Vos haalde Ajax met Kian Fitz-Jim alvast een balansbewaker terug, maar of het 20-jarige talent de missende schakel op het middenveld is, valt nog te bezien. Fitheid Naast het verbeteren van de organisatie is ook de fitheid een belangrijk aandachtspunt van de technische staf. Van 't Schip schrok bij zijn aanstelling van de fysieke staat van veel spelers. Reservedoelman Remko Pasveer schetste in Het Parool een pijnlijk verschil met de succesperiode onder Erik ten Hag. "Twee jaar geleden was het ook na de training altijd druk in de gym. Spelers als Dusan Tadic, Davy Klaassen, Lisandro Martínez, Daley Blind, Antony of Sébastien Haller wilden altijd beter en sterker worden, ook in hun vrije tijd. Nu is het na de training rustiger in de gym." Van 't Schip intensiveerde om die reden de trainingen en zag zijn ploeg ook stapjes maken qua fitheid. De trainer wil feller en agressiever drukzetten in het tweede gedeelte van de competitie en dat begint simpelweg met fittere spelers.

In het Spaanse Cadiz werkte Ajax naar de tweede seizoenshelft toe - Foto: Pro Shots