Wielertalent Vinke (19) verrast met tweede plek in eindklassement Tour Down Under

Nienke Vinke is verrassend als tweede geëindigd bij de Tour Down Under. De pas 19-jarige renster van dsm-firmenich-PostNL moest zowel in de slotrit als in het klassement alleen de Australische Sarah Gigante voorlaten.

Vinke is begonnen aan haar tweede seizoen in het profpeloton. Tot vandaag wist ze nog nooit een podiumplaats te behalen.

"Ik had zelf niet ook verwacht tweede te worden", reageert Vinke op de website van haar ploeg. "Mijn ploeggenoten hebben me veel geholpen, dankzij hun werk kon ik bij de eerste vijf aan de laatste klim beginnen."

De Tour Down Under was de eerste vrouwenkoers uit de WorldTour van 2024. Gigante sloeg haar slag met een zege in de slotetappe, die in 93 kilometer van Adelaide naar Willunga Hill ging. De Australische sprong 3,5 kilometer voor de top weg, waarna ze solo naar de finish reed.

Vinke volgde op zestien seconden. De renster van dsm had een voorsprong van elf seconden op de Australische Neve Bradbury,

Wielerseizoen brandt los

Komende week begint het WorldTour-seizoen voor de mannen eveneens met de Tour Down Under. Voor hen staan er zes ritten op het programma.

Na de Cadel Evans Great Ocean Road Race en de ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, begint het traditionele Europese seizoen op zondag 24 februari met de Omloop het Nieuwsblad. Al deze races staan zowel bij de mannen als vrouwen op het programma.