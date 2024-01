Verrassende politieke wending Sint Maarten: premier opzij gezet door oppositie

In een onverwachte politieke manoeuvre hebben vier partijen op Sint Maarten de macht naar zich toe getrokken. De oppositiepartijen hebben een coalitieakkoord getekend om een nieuwe regering te vormen voor de periode 2024-2028. Daarmee wisten de Unified Resilient St. Maarten Movement (URSM), Democratic Party (DP), Party for Progress (PFP) en Nation Opportunity Wealth (NOW) premier Silveria Jacobs en haar partij, de National Alliance (NA) te omzeilen.

Deze opzienbarende ontwikkeling volgt op de parlementsverkiezingen van afgelopen donderdag, waarbij de partijen van de nieuwe coalitie elk twee zetels veroverden. Samen hebben zij een meerderheid van acht in het vijftien zetels tellende parlement, waarmee zij de vorming van een derde kabinet onder leiding van Jacobs hebben geblokkeerd.

Jacobs had voor voortzetting van haar coalitie nog één zetel nodig, maar slaagde er niet in om die te vinden bij een van de partijen die nu een akkoord met elkaar hebben gesloten.

Nieuwe premier wordt Luc Mercelina van de URSM, zijn nieuwe partij kreeg ruim tweeduizend stemmen en is daarmee de grootste in de coalitie. De overige ondertekenaars van het coalitieakkoord zijn Christophe Emmanuel (NOW), Sarah Wescot-Williams (DP) en Melissa Gumbs (PFP).

Nieuw tijdperk

De stap wordt gezien als een significante verschuiving in het politieke landschap van Sint Maarten. "Deze coalitie vormt het begin van een nieuw tijdperk van collaboratief bestuur," aldus de leiders in een gezamenlijk persbericht. Ze benadrukken het belang van eenheid en vooruitgang voor de verbetering van Sint Maarten en zijn burgers.

Hoewel de NA de grootste partij bleef na het verlies van twee zetels, was het onvermogen om een coalitie te vormen een duidelijke tegenslag voor Jacobs. De nieuwe regering wil zich richten op belangrijke thema's als economische ontwikkeling, sociaal welzijn en ecologische duurzaamheid.

Geplaagd door shipjumping

Het kabinet-Mercelina is de elfde regering sinds 2010, het jaar dat Sint Maarten uit de Nederlandse Antillen stapte en autonoom werd binnen het Koninkrijk. Het eiland kende sindsdien vele regeringswisselingen als gevolg van het fenomeen 'shipjumping': vanwege de krappe meerderheden in het parlement kunnen individuele parlementariërs macht uitoefenen door op te stappen.

De nieuwe vierpartijencoalitie steunt op een meerderheid van één zetel, wat door analisten wordt gezien als fragiel. Maar de partijleiders hebben hun vastberadenheid uitgesproken om samen te werken. Een regeerakkoord is er nog niet.