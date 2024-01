Pröpper & Pröpper terug in eredivisie: 'Heb Davy nooit horen klagen tijdens revalidatie'

Ze zijn momenteel de meest prominente broers in de eredivisie: Davy en Robin Pröpper. De oudste herstelde van een zware blessure en hoopt Vitesse in de eredivisie te houden, de jongste is aanvoerder van de trotse nummer drie van de eredivisie: FC Twente. Ooit willen ze samen in het buitenland bij dezelfde club spelen. Maar daarover later meer, eerst naar het heden. Voormalig international Davy Pröpper (19 caps) is hersteld van een gescheurde kruisband die hem bijna een jaar aan de kant hield. Twee jaar geleden was Pröpper (32) helemaal klaar met het voetbalwereldje en nam hij als speler van PSV een moedig en verrassend besluit door abrupt te stoppen. Toen hij in het tweede duel na zijn terugkeer zwaar geblesseerd raakte, twijfelde de middenvelder niet om opnieuw te stoppen, zag zijn broer en FC Twente-aanvoerder Robin Pröpper (30). "Toen Davy geblesseerd raakte, is hij er meteen vol voor gegaan", vertelt Robin Pröpper. "Ik heb hem nooit horen klagen. Hij is meteen gaan kijken: wat kan ik doen, hoe kan ik snel terugkomen. Dat vind ik wel heel knap." Snel omschakelen Davy Pröpper: "Toen het gebeurde, kon ik goed en snel omschakelen. Ik had nu eenmaal de keuze gemaakt om terug te komen en dan maakt het ook niet zoveel uit of je daar dan een hele tijd voor moet revalideren." "Ik ben er nu bijna een jaar uit geweest, maar het gaat weer hartstikke goed. Ik ben conditioneel fitter en fysiek sterker dan toen ik vorig jaar weer begon. Al werkten de velden door de kou deze week niet goed mee. Maar zondag zit ik tegen FC Utrecht weer bij de selectie."

Davy en Robin Pröpper - Foto: ANP

Dat de oudste Pröpper überhaupt weer profvoetballer is, daar zag het twee jaar geleden niet naar uit. Als speler van PSV leverde hij zijn contract in. Hij was het plezier kwijtgeraakt. "Ik was het vooral zat om geleefd te worden", blikt hij terug. "Mijn besluit om te stoppen was een combinatie van meerdere dingen, maar vooral de verplichtingen naast het voetbal gingen me tegenstaan. Wat je er allemaal voor moet laten. Elke week zag er eigenlijk hetzelfde uit. Er kwam veel meer bij kijken dan alleen het spelletje. En ik wil het liefst alleen met voetbal bezig zijn." Nergens anders aan denken Na een jaar afwezigheid begon het voetbal op niveau toch weer te missen. "Ik begon het samen op een veld staan en lekker voetballen te missen. Dat je helemaal nergens anders aan hoeft te denken en je overal voor kunt afsluiten." Na een aantal gesprekken met toenmalig Vitesse-coach Phillip Cocu sloot hij aan bij zijn jeugdliefde Vitesse. Pröpper heeft nu een betere balans gevonden en loopt weer met een lach rond.

De eerste wedstrijd met de twee broers als tegenstanders: De Graafschap - PSV in 2015 - Foto: Pro Shots

Die lach is er ook bij zijn jongere broer. Robin Pröpper verlengde onlangs zijn contract bij FC Twente, dat de winterstop inging als de nummer drie van de eredivisie. Gisteravond wonnn de Enschedeërs de topper tegen nummer vier AZ (2-1). "We staan nu derde, maar je moet wel reëel zijn. Feyenoord is hartstikke goed en die gaan denk ik niet veel punten meer laten liggen", zegt de verdediger. "Onder ons doen ook nog ploegen volop mee. Maar we hebben wel genoeg kwaliteiten, tot nu toe draaien we een heel mooi seizoen. Dat is lang niet zo geweest bij Twente." "Het doel is Europees voetbal halen en dan volgend seizoen de groepsfase halen. Van daaruit kun je misschien nog verder kijken wat haalbaar is." Niet de grootste prater Van zulke teksten kan Davy bij Vitesse alleen maar dromen. 'Europa' is ver weg, degradatie voorkomen is het devies. "Het gaat alleen om de punten. Soms hoeft er niet veel te gebeuren om iets om te kunnen draaien in het voetbal. Misschien kan ik ervoor zorgen dat het weer net de andere kant op valt."

Davy en Robin Pröpper als spelers van PSV en Heracles in 2016 - Foto: Pro Shots