Geplaagde commerciële maanlander verbrandt waarschijnlijk in atmosfeer

De kans is groot dat de commerciële Amerikaanse maanlander Peregrine opbrandt in de atmosfeer. Ruimtevaartbedrijf Astrobotic verwacht dat dit het lot zal worden van de het afgelopen maandag gelanceerde sonde. De lander wordt geplaagd door een brandstoflek, dat kort na de lancering ontstond. Aanvankelijk werd gedacht dat het ruimtevaartuig binnen 40 uur helemaal zonder brandstof zou zitten, waardoor een maanlanding was uitgesloten. Naarmate de tijd vorderde bleek Peregrine steeds minder brandstof te verliezen. Daardoor nam de hoop weer toe dat de lander in ieder geval nog in een baan om de maan kon worden gebracht. Peregrine bereikte inderdaad een afstand van 383.000 kilometer van de aarde. "Dat betekent dat we de afstand tot de maan hebben bereikt!", schreef Astrobotic vrijdag nog euforisch op X. De maan zelf bevond zich op dat moment echter in een heel ander deel van zijn baan om de aarde.

De ellipsvormige baan die Peregrine uiteindelijk bij de maan had moeten brengen - Foto: Astrobotic

Peregrine vliegt namelijk niet een directe route naar de maan maar volgt een enorme ellips. Die brengt het ruimtevaartuig afwisselend in het pad van de maan en daarna weer naar de aarde. Tijdens een volgende ronde zou de lander echt in een baan om de maan kunnen komen, maar dan zou er wel genoeg brandstof moeten zijn. "Aanvankelijk zouden we met dit traject op dag vijftien bij de maan aankomen", liet Astrobotic vrijdag weten. "Volgens schattingen is de brandstof op voor die tijd." Inmiddels is het lekken van brandstof zo ver afgenomen dat het geen "topprioriteit" meer is, zegt het bedrijf nu. Er is nu een andere, meer alarmerende zorg: missiespecialisten die het traject van Peregrine volgen, hebben geconcludeerd dat de lander bij zijn volgende rondje rond de aarde waarschijnlijk in de atmosfeer belandt. Dat zal die waarschijnlijk niet overleven.

Astrobotic verspreidde op 8 januari deze foto van de beschadigde lander - Foto: Astrobotic