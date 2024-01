Waterpolosters via Stratumseind naar Doha: 'Niet veel tijd om EK-goud te vieren'

Doudesis greep, met nog 22 seconden op de klok, tijdens een time-out echter in en besloot dat Rogge in de ontstane man-meersituatie in het veld moest blijven. Dat ze in de aanval werd omringd door haar zus Lieke, Simone van de Kraats, Brigitte Sleeking, Lola Moolhuijsen en Maartje Keuning was wezenlijk voor het slagen van Doudesis' meesterplan.

De vrouw die in de halve eindstrijd tegen Italië nog werd geroemd door bondscoach Evangelis Doudesis vanwege haar verdedigende capaciteiten, smeet in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion zes seconden voor het verstrijken van de reguliere speeltijd de verlossende 8-7 in het Spaanse doel. En dat terwijl ze een halve minuut daarvoor eigenlijk op weg was naar de bank om het restant van het duel vanaf de kant te bekijken.

Natuurlijk, het behalen van de wereldtitel in het Japanse Fukuoka was een half jaar geleden het ultieme hoogtepunt voor Oranje. "Maar voor eigen publiek Europees kampioen worden is veel emotioneler", zei matchwinner Bente Rogge.

En zo ging, even na tienen op een carnavaleske Brabantse zaterdagavond, de cup met de niet zo heel erg grote oren de lucht in boven de hoofden van de Nederlandse waterpolosters.

"Ik wist dat ik op dat moment mijn beste schutters in het water moest hebben liggen", verduidelijkte de Griek na afloop. "Omdat we een overtal hadden, kón het niet anders dan dat we ruimte voor een schot moesten krijgen."

De 26-jarige Rogge had geen andere keuze dan de instructies van haar trainer op te volgen, zei ze. Nee, het was niet voorzien dat uitgerekend zij de trekker zou overhalen voor het genadeschot op de titelverdediger. Maar het feit dat ze deel uitmaakte van de tactische vondst van de Griek gaf haar een berg vertrouwen. "Megabelangrijk", noemde ze het zelfs.

"Ik dacht alleen maar: wanneer jij mij vertrouwen geeft, blijf ik wel in het water liggen. We moesten geduldig blijven en wachten op de grootste kans. We hadden nadrukkelijk niet afgesproken wie op doel zou schieten. Wel dat degene die een kans kreeg alle vertrouwen had om vol uit te halen. Als het dan niet raak was, was dat óók goed."

Meevaller van jewelste

Het binnenhalen van de zesde titel uit de historie, een record in het Europese waterpolo, was een meevaller van jewelste in een jaar waarin begin februari in Doha de WK en komende zomer de Olympische Spelen op het programma staan.

"Ze zeggen weleens dat het moeilijker is om aan de top te blijven dan daar te komen. Een Europese titel is natuurlijk iets anders dan een wereldtitel, dat weet ik ook wel. Maar we hebben hier wel het beste van onszelf laten zien en dat geeft een goed gevoel voor Parijs", lachte Rogge.