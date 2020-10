Henk Otten heeft zin in frisse start na vertrek Henk Krol

Gisteren zette Krol er dus een punt achter. Henk Otten zegt in een reactie het "jammer" te vinden dat het zo gelopen is. "De samenwerking met Henk en zijn medewerkers bleek in de praktijk moeizamer dan gedacht. De cultuur van roddel en achterklap en gelek en gekonkel die Krol en zijn mensen bij 50Plus gewend waren, bleek helaas onuitroeibaar. Je kunt de man uit 50Plus halen, maar je haalt het 50Plus-geruzie niet uit de man."

Krol, voormalig fractievoorzitter van 50Plus, en Otten, die na zijn vertrek uit Forum voor Democratie verderging als de Groep Otten, besloten in juni te gaan samenwerken. Hun nieuwe partij ging Partij voor de Toekomst heten. Het voormalige Partij voor de Dieren-Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen kwam met Krol mee. Zij stapte in augustus al uit het samenwerkingsverband, omdat zij zich door Krol buitengesloten voelde.

Krol zegde gisteren de samenwerking op. Het liep volgens hem "niet soepel", maar de maat voor Krol was vol nadat volgens hem een van de medewerkers was bedreigd.

"We hadden er beter niet aan kunnen beginnen." Dat zegt Henk Otten van de Partij voor de Toekomst in reactie op het vertrek van Henk Krol bij de partij. Volgens Otten is het "jammer", maar heeft hij onderschat "hoe erg de mensen van 50Plus gefixeerd zijn op persoonlijke conflicten." Ook heeft hij het idee dat Krol "steeds meer de kluts kwijtraakte."

"Wij zitten in de politiek om dingen te bereiken en voor de inhoud", zegt Otten, "en niet voor geruzie en gezeur over posities." Verder noemt Otten de kwaliteit van de mensen die Krol aanleverde voor de lijst "veelal ondermaats" en dat leidde volgens hem tot spanningen. Het goede nieuws volgens hem is dat Krol "zijn hele 50plus-club in één keer heeft meegenomen zodat wij weer een frisse start kunnen maken met onze mensen."

In het programma Goedemorgen Nederland erkent Krol vanmorgen dat het "geen fraai beeld is". "Geef mij maar de schuld. Als meneer Otten dit vindt, van harte gefeliciteerd meneer Otten, ik neem het van u aan." Krol herhaalt in hetzelfde programma dat hij ondanks zijn vertrek bij de Partij voor de Toekomst mee wil doen aan de verkiezingen. Tegen RTL Nieuws zei hij gisteren al dat hij een nieuwe partij opricht met de werktitel Lijst Henk Krol.