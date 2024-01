Van de Zandschulp kan titelfavoriet Sinner niet verrassen: 'Toch goed gespeeld'

Botic van de Zandschulp heeft in de eerste ronde van de Australian Open niet kunnen verrassen. De als vierde geplaatste Jannik Sinner was in de Rod Laver Arena, de hoofdbaan van het grandslamtoernooi, met 6-4, 7-5, 6-3 te sterk voor de nummer 59 van de wereld.

"Over het algemeen heb ik een goede wedstrijd gespeeld, denk ik. Maar Sinner is gewoon een maatje te groot", keek Van de Zandschulp terug. "Zodra je even een mindere bal slaat, zit hij er meteen bovenop."

Van de Zandschulp begon in Melbourne beroerd aan het eerste treffen met de Italiaan, die een van de titelfavorieten is op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De Nederlander werd direct gebroken en bleef in het vervolg te veel worstelen met zijn opslag.

Kansen

Van de Zandschulp kreeg in de tweede set wel wat meer kansen een aantal keer op 15-30 te komen in de servicegames van Sinner, maar kon niet doordrukken. "Dan serveert hij op dat moment juist ijzersterk of gaat hij er vol voor in de rally. Dat is ook zijn klasse", aldus Van de Zandschulp.