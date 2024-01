Fraaie overwinning De Jong bij grandslamdebuut: 'Dit is prachtig, ben superblij'

De 23-jarige De Jong won in Melbourne drie kwalificatieronden . Hij mocht daarna niet klagen toen hij als qualifier werd gekoppeld aan Cachín, de nummer 72 van de wereld die het liefst op gravel speelt, terwijl ook een wereldtopper zoals Novak Djokovic of Daniil Medvedev als tegenstander mogelijk was.

"Dit is prachtig, ik ben superblij", jubelde De Jong na zijn overwinning. Hij kijkt uit naar zijn confrontatie met Sinner, komende woensdag. "Hij is een van de hotste spelers van het moment, dus het is prachtig om hem tegen te komen."

Qualifier De Jong krijgt in de tweede ronde met een zwaardere tegenstander te maken: titelkandidaat Jannik Sinner. De Italiaanse nummer vier van de wereld was met 6-4, 7-5, 6-3 te sterk voor Botic van de Zandschulp.

Jesper de Jong heeft op de Australian Open zijn debuut op een grandslamtoernooi met een zege weten op te luisteren. De geboren Haarlemmer was in de eerste ronde te sterk voor de Argentijn Pedro Cachín: 4-6, 6-2, 6-3, 6-4.

De reactie van Jesper de Jong na zijn overwinning op Pedro Cachín in de eerste ronde van de Australian Open in Melbourne. - NOS

De Jong had het anderhalve set moeilijk met het taaie spel van Cachín, die weinig fouten maakte en de Nederlander dikwijls in de verdrukking bracht. De Jong begon zelf slordig, was ongeduldig en trok zich af en toe ver terug achter de baseline.

Nerveus begin

Volgens de tennisser kreeg hij kort voor de partij last van nervositeit. "Mijn spel was niet goed. Ik werd tien minuten voor aanvang nerveus, terwijl ik in de ochtend nergens last van had. Ik had na de eerste set het gevoel dat het niet slechter kon."

Cachín zakte na de openingsset in en dat gaf De Jong zelfvertrouwen. De mondiale nummer 148 bewoog beter, speelde een stuk vrijer en schroefde zijn niveau op. Hij durfde ook veel aanvallender te spelen en dat gaf de doorslag tegen de steeds matiger tennissende Cachín.

De Jong serveerde op 5-4 de partij vlekkeloos uit en benutte zijn eerste matchpoint door Cachín met aanvallend tennis tot een fout te dwingen.

"Ik had tijdens de partij in mijn hoofd dat dit een best-of-five is, dus dat je wat ruimte heb om het goed te maken. Mijn lichaam hield het bovendien fantastisch, dus daar was ik blij mee."