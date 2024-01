Alle gegijzelde gevangenismedewerkers vrijgelaten in Ecuador

In Ecuador zijn alle gevangenismedewerkers vrijgelaten die nog werden gegijzeld door gevangenen. De 136 personeelsleden werden sinds maandag gegijzeld door de gevangenen.

De gijzelaars werden vastgehouden in verschillende gevangenissen in het land. In totaal ging het om 178 medewerkers, waarvan een aantal al eerder werd vrijgelaten.

De gevangenisoproer begon kort nadat de Ecuadoraanse president de noodtoestand uitriep en het leger inzette tegen criminele bendes in het land. Ook viel een plan om extra beveiligde gevangenissen voor leiders van de bendes te bouwen niet goed. De gevangenen uitten hun woede op het gevangenispersoneel. Bij gevechten in een gevangenis in de provincie El Oro kwam een bewaker om.

Dagenlang bleef onduidelijk hoe de situatie binnen de gevangenis is. Op sociale media circuleerden video's waarop te zien zou zijn dat gedetineerden extreem worden mishandeld, neergeschoten en opgehangen. De echtheid van deze video's is niet bevestigd.

Tekort aan bewakers

Hoe de gevangenen de controle konden krijgen, is onbekend. Wel is duidelijk dat het gevangeniswezen in Ecuador kampt met een tekort aan bewakers. Volgens president Daniel Noboa is zijn regering bezig met hervormingen om de situatie in de gevangenissen onder controle te krijgen.

Het is al lange tijd onrustig in het Ecuador. Afgelopen week namen gewapende mannen een live-tv-uitzending over om te laten zien hoe machtig ze zijn. Meerdere journalisten en andere medewerkers werden gegijzeld. Na anderhalf uur maakte de politie een einde aan de bezetting. Dertien mensen zijn opgepakt.

Afgelopen oktober werd presidentskandidaat Fernando Villavicencio doodgeschoten. Hij beloofde een einde te maken aan het geweld en de corruptie.

Drugshandel is een belangrijke oorzaak voor de onrust in Ecuador. Als tussenstation voor de export van Zuid-Amerikaanse cocaïne naar de VS en Europa speelt het een belangrijke rol in de drugshandel. Criminele bendes verdienen vele miljoenen.