'Amerikaanse klimaatgezant John Kerry treedt terug om president Biden te steunen'

John Kerry treedt terug als klimaatgezant voor de Amerikaanse regering om zich in te zetten voor de verkiezingscampagne van president Biden. Dat melden Amerikaanse media op basis van bronnen.

Onder meer The New York Times en nieuwssite Axios schrijven dat Kerry van mening zou zijn dat hij het klimaat het beste kan helpen door Biden herkozen te krijgen. "Kerry is van plan het klimaatverhaal helpen te vertellen tijdens Bidens campagne", schrijft Axios.

Kerry werd in 2020 benoemd tot gezant Klimaatverandering. Hij was de hoogste diplomaat die namens Washington gesprekken voerde op klimaattoppen. In 2021 sprak hij via een videoverbinding tijdens een klimaattop die in Den Haag werd gehouden.

John Kerry deed in 2004 tevergeefs een gooi naar het presidentschap. Hij verloor van de Republikein George W. Bush. Van 2013 tot 2017 was Kerry onder Obama minister van Buitenlandse Zaken.

De strijd tegen klimaatverandering was toen voor hem al een prioriteit. In 2015 tekende hij het klimaatakkoord van Parijs met zijn kleindochter op zijn arm. Onder Trump trok de VS zich terug uit dat akkoord.