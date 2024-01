20 bewoners geëvacueerd na brand In Hilversum, bewoner opgepakt

In Hilversum zijn gisteravond bij een brand in een bovenwoning twee bewoners lichtgewond geraakt. De brand is vermoedelijk aangestoken. Eén persoon is aangehouden.

De brandweer kreeg om 22.40 uur een melding van de brand aan de Koninginneweg in Hilversum. Het vuur begon in één van de woningen boven een winkel op de begane grond. De brand sloeg over naar naastgelegen woningen. Uit voorzorg werden 20 bewoners geëvacueerd. Zij zijn opgevangen in een café in de buurt.

De verdachte is opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de brand. Wat zijn of haar rol is geweest is niet bekend, net als hoe de brand is veroorzaakt. Het gaat om een bewoner van het pand.