Vloer ingestort tijdens bruiloft in Italië; 35 gewonden

In Italië is tijdens een bruiloft in een voormalig klooster een vloer ingestort. Op dat moment stonden zo'n 60 gasten te dansen toen de vloer naar de onderliggende verdieping stortte. 35 mensen raakten gewond, van wie vijf ernstig.

Het ongeluk gebeurde in de stad Pistoia, in de regio Toscane. Volgens de burgemeester zijn er geen vermisten. In totaal waren 150 mensen aanwezig bij de bruiloft. Er werd een grote zoekactie opgezet om de slachtoffers onder het puin vandaan te halen. "De brandweerlieden hebben het hele bouwwerk gecontroleerd, alle mensen zijn gered en geïdentificeerd, er wordt niemand vermist", zei burgemeester Alessandro Tomasi.

Over de bouwkundige staat van het Giaccherino-klooster uit de 15e eeuw is weinig bekend. Het gebouw op de heuvels van Pistoia wordt sinds 2015 gebruikt als trouwlocatie. Vanwege de moeilijke ligging van het klooster duurde het volgens Italiaanse media langer voor de hulpdiensten ter plekke waren.

Een serveerster die op het moment van de instorting aan het werk was vertelt tegen het Italiaanse persbureau Ansa dat de paniek groot was. "Er was een harde knal te horen. Daarna hoorden we geschreeuw en wanhopige mensen huilen. Er was veel stof waardoor we niets konden zien", vertelt de vrouw.