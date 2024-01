Vulkaan kwelt IJslands dorp opnieuw

Het IJslandse dorp Grindavik wordt opnieuw geëvacueerd vanwege mogelijke vulkaanuitbarstingen. Het risico op een nieuwe uitbarsting van de Svartsengi is groot, zeggen de autoriteiten.

Het is niet de eerste keer dat ze weg moeten. De vorige evacuatie was nog geen twee maanden geleden. In december barstte de vulkaan uiteindelijk uit, maar de lava stroomde niet naar het dorpje. De bewoners mochten toen weer terug.

Maar na amper drie weken moeten de inwoners opnieuw het vissersdorp verlaten. De circa 4000 inwoners van het dorp moeten daarom maandag zijn vertrokken. Volgens het IJslandse meteorologische agentschap is de situatie te gevaarlijk. De kansen dat de in kaart gebrachte en onbekende kloven binnen Grindavík openen, worden nu groter geacht", schrijft agentschap.

Grindavik ligt op het schiereiland Reykjanes. Het uitbarstingsgebied ligt ongeveer 50 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Reykjavik. Grindavik ligt vlak boven een vijftien kilometer lange magmatunnel, die uitkomt in de zee. Het vulkaangebied is sinds 2021 weer actief geworden.