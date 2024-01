Winteraanwinst Mito leidt Spartaanse zege op Fortuna in

Sparta heeft de eredivisie hervat met een 2-0 overwinning bij Fortuna Sittard. Smaakmaker aan de kant van de Rotterdammers was de Japanner Shunsuke Mito. De 21-jarige vleugelaanvaller kwam in december over van het Japanse Albirex Niigata en ontpopte zich bij zijn debuut tegen Fortuna meteen als een flinke versterking.

De Japanner was in de eerste helft zeer bedrijvig. Met enkele goede acties, gevaarlijke schoten en fijne passjes liet hij zich meteen gelden.

Vermakelijke eerste helft

Beide ploegen schotelden het publiek een enerverende eerste helft voor. Er werd vol op de aanval gespeeld en er waren flink wat kansen. Zo werd een stiftje van Sparta-spits Tobias Lauritsen in de vijfde minuut van de lijn gehaald en ging een lob van Fortuna-spits Iñigo Cordoba even later net voorlangs.

Na een half uur opende de uitblinkende Mito op aangeven van Joshua Kitolano de score, waarna Fortuna meerdere kansen op de gelijkmaker kreeg. Eerst was het Rodrigo Guth die zijn kopbal gepakt zag worden door Sparta-goalie Nick Olij. Daarna liet Olij wederom zien waarom hij onlangs nog werd opgeroepen voor het Nederlands elftal.