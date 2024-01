PSV evenaart eigen eredivisierecord met dank aan hattrick De Jong tegen Excelsior

PSV is het nieuwe jaar begonnen zoals het vorig jaar geëindigd was, met winnen in de eredivisie. Een 3-1 thuiszege op Excelsior - hattrick Luuk de Jong - leverde de ploeg van trainer Peter Bosz ook meteen een evenaring van een prestigieus eredivisierecord op. Net als in het seizoen 1987/1988 hebben de Eindhovenaren nu de eerste zeventien wedstrijden van het seizoen gewonnen. In het Philips Stadion was al snel duidelijk dat PSV fris uit de winterstop is gekomen. Excelsior werd bij de strot gegrepen en al heel snel ver teruggedrongen op eigen helft.

Het leverde PSV na acht minuten spelen de eerste kans op. Een hard schot van Luuk de Jong werd knap gekeerd door Excelsior-keeper Stijn van Gassel. De Jong probeerde het nog in de rebound, maar Van Gassel zat hem genoeg in de weg om een vroege achterstand te voorkomen. Enkele minuten later moest Van Gassel alsnog capituleren. Nadat Til nog een goede kans had gemist was het De Jong die met zijn dertiende van het seizoen de ban brak. Een hoekschop van Joey Veerman werd door Ramalho hard tegen Van Gassel aan gekopt waarna De Jong waarschijnlijk zijn makkelijkste goal van het seizoen kon maken.

Guus Til baalt van een gemiste kans tegen Excelsior - Foto: Pro Shots

Toen de lange aanvaller vier minuten later een voorzet van Sergiño Dest met het hoofd tot doelpunt promoveerde was het duidelijk, Excelsior zou figurant zijn op het nieuwjaarsfeestje van PSV. Een fraai doelpunt van Til werd vervolgens nog afgekeurd wegens buitenspel van De Jong, die met een teen achter de verdediging stond, maar PSV ging rustig door met aanvallen. Til was vlak voor rust nog heel dicht bij de 3-0, maar Van Gassel dook zijn kopbal uit de hoek. Waar er in de eerste helft niet meer gescoord werd door PSV, gebeurde dat wel weer in de tweede helft, al duurde het even voordat de Eindhovenaren het net wisten te vinden.

Luuk de Jong viert een treffer tegen Excelsior - Foto: ANP

Excelsior bleef dapper knokken en hopen op de aansluitingstreffer, maar PSV ging zelf ook op zoek naar de 3-0. Malik Tillman en Johan Bakayoko kregen hele grote kansen, maar die leverden wonder boven wonder geen goal op. Twintig minuten voor tijd kwam die er wel. De Jong, met dit keer een teenlengte voor de buitenspellijn, tekende voor de 3-0. Een voorzet van Bakayoko werd verlengd richting de spits, die van dichtbij zijn hattrick kon vervolmaken.

De Jong zelf ook op recordkoers Dankzij zijn drie doelpunten tegen Excelsior is Luuk de Jong de top tien van de eeuwige topscorerslijst van de eredivisie binnengekomen. De Jong heeft nu 164 doelpunten gemaakt in de eredivisie en is daarmee Cor van der Gijp (162) voorbij. Leo van Veen bezet plaats 9 met 174 doelpunten. PSV-icoon Willy van der Kuijlen is de nummer één op de lijst met 311 doelpunten. De Jong speelde vandaag zijn 200ste eredivisieduel voor PSV. De eerste treffer tegen Excelsior was zijn 150ste PSV-goal in alle competities. De aanvoerder van PSV heeft nu veertien keer gescoord dit eredivisieseizoen, net zoveel als het gehele vorige seizoen.