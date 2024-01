Uitzonderlijke kou in VS en Canada: gevoelstemperatuur tot 50 graden onder nul

Het noorden van Amerika en delen van Canada kampen met een extreem koufront. Op sommige plekken zijn temperaturen tot -40 graden Celsius gemeten, met een gevoelstemperatuur van -50. Ook hebben de landen te maken een sneeuwstorm. De combinatie van die twee zorgt de komende dagen voor ijzige temperaturen.

Het noorden van Amerika en Canada hebben wel vaker te maken met extreem strenge winters. Vorige winter kampten inwoners van de staten Iowa en Illinois ook al met opvallend lage temperaturen. Ruim 1,4 miljoen Amerikanen zaten toen door het winterweer zonder stroom. In Minnesota daalde de temperatuur tot -33 graden, met een gevoelstemperatuur van -40.

Dat de temperaturen nu nog lager zijn, is volgens lokale weerexperts erg uitzonderlijk. "Dit is iets wat we op sommige plekken van het land in tientallen jaren niet meer hebben gezien", vertelt een meteoroloog tegen CBC, de publieke omroep van Canada. Zo is het 52 jaar geleden dat het voor het laatst -40 graden werd in Edmonton, een stad in het zuiden van Canada.

Naast de kou is er ook sprake van een sneeuwstorm, met windstoten tot zo'n 90 kilometer per uur. Meerdere vluchten zijn daardoor geschrapt en sommige autowegen zijn onbegaanbaar.

Arctische lucht

De reden voor het koufront is de arctische lucht waar de landen mee te maken hebben. Die lucht is afkomstig uit het poolgebied en als de wind uit die richting waait kan dat voor lage temperaturen zorgen. Wanneer die lucht ook nog eens gepaard gaat met storm, zoals nu in Amerika en Canada het geval is, kan het zorgen voor extreem lage temperaturen.