Heerenveen dankzij doelpunt Nunnely in blessuretijd naast PEC Zwolle

Heerenveen heeft op de valreep een punt gepakt op bezoek bij PEC Zwolle. In een enerverend duel maakte Ché Nunnely in de blessuretijd gelijk voor de Friezen: 2-2.

Heerenveen was de hele wedstrijd beter en kwam al vroeg op voorsprong via een benutte strafschop van Anas Tahiri. Makkelie gaf aanvankelijk een vrije trap, maar de overtreding op Patrik Walemark was op de lijn en dus binnen het strafschopgebied.

Uit het niets 1-1

Een kopbal van Pawel Bochniewics eindigde op de paal en Van Amersfoort stifte net over. PEC had niets te vertellen, maar ineens was het 1-1. Andries Noppert werd verrast door een polletje en schoof de bal zo in de voeten van Younes Namli.

Dankzij een kopbal van Lennart Thy leek Zwolle zelfs de volle buit te pakken, maar Nunnely sloeg in de blessuretijd toch nog toe.