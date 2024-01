Debutant Dorenbos eindigt omnium als vierde, Hayter steekt weer een titel in de zak

Maar ook de Belg en de Brit lieten zich verrassen door een aanval van de Deen Niklas Larsen, die een ronde pakte (20 punten) en zo in een klap aan kop ging. Uiteindelijk ging de titel toch naar Hayter. Het zilver was voor Larsen, het brons voor Van den Bossche.

In de puntenkoers reed Dorenbos wederom een sterke race, maar op de momenten dat het er echt om ging waren de ervaren Belg Fabio Van den Bossche en de Brit Ethan Hayter hem toch telkens te slim af.

Debutant Yanne Dorenbos is net naast het podium geëindigd op het onderdeel omnium bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn. De 23-jarige Castricummer begon als nummer twee aan de afsluitende puntenkoers en koesterde zelfs een stille hoop op de Europese titel.

Dorenbos werd verdienstelijk vierde, maar zal toch teleurgesteld zijn. Zondag krijgt hij op de puntenkoers een kans om die teleurstelling weg te spoelen.

Dorenbos wint meteen

Het omnium begon met een zege van Dorenbos op het eerste van vier onderdelen, de scratch. De debutant, die vorig seizoen op de weg uitkwam voor het Spaanse Kern Pharma, zou normaal gesproken niet eens uitkomen op het olympische onderdelen.

Bij de Olympische Spelen in Parijs zal tweevoudig vice-wereldkampioen Jan-Willem van Schip vermoedelijk op het omnium uitkomen (want de renner op het omnium moet ook uitkomen op de koppelkoers), maar Van Schip rijdt vanavond met Yoeri Havik in de Vierdaagse van Bremen.