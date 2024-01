Handballers walsen over Bosnië en Herzegovina heen en boeken tweede zege op EK

De Nederlandse handbalmannen hebben hun tweede groepswedstrijd op het EK in Duitsland overtuigend gewonnen. Bosnië en Herzegovina werd in het Duitse Mannheim met ruime cijfers aan de kant gezet: 36-20.

Omdat Oranje afgelopen donderdag ook Georgië al versloeg, is de zege op Bosnië en Herzegovina een grote stap naar de hoofdronde van het EK. Als Zweden later vanavond wint van Georgië kan Nederland die al niet meer ontgaan.

In de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina keek Nederland snel tegen een 1-0 achterstand aan, maar dat was wel direct de enige keer dat Oranje op achterstand stond. Na de openingstreffer nam Nederland het initiatief over en kwamen de Bosniërs er niet meer aan te pas.

Nederland liep razendsnel uit naar een 9-2 voorsprong. De bondscoach van Bosnië en Herzegovina zag het met zijn handen in het haar aan en moest na ruim een kwartier al zijn tweede time-out aanvragen. In het restant van de eerste helft kon hij zijn ploeg dus niet meer naar de kant halen voor een overleg.