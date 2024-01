Weer bezorgt Ugalde Twente de winst op AZ in belangrijk duel om derde plaats

Net als vorig seizoen heeft FC Twente in de eredivisie met 2-1 gewonnen van AZ. En net als vorig seizoen was Manfred Ugalde de grote man aan Twentse kant met twee doelpunten. Dankzij de overwinning deelt Twente AZ een harde tik uit in de strijd om de derde plaats, een plek die recht geeft op plaatsing voor de voorronde van de Champions League. De Tukkers hebben dankzij de zege vier punten voorsprong op de Alkmaarders. De wedstrijd stond vooraf vooral in het teken van het eredivisiedebuut van de 19-jarige Rome-Jayden Owusu-Oduro. De jeugdinternational maakte voor de winterstop al zijn debuut onder de lat in het Conference League-duel met Legia Warschau, nu mocht hij ook zijn eerste minuten maken in de eredivisie.

Keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro beleefde een prima eredivisiedebuut voor AZ - Foto: ANP

Dat deed de talentvolle goalie, die Azië Cup-ganger Mathew Ryan vervangt, al snel naar behoren. Al in de tweede minuut moest Owusu-Oduro handelend optreden op een schot van Sem Steijn en ook in de twintigste minuut redde jongeling fraai op een hard schot van Michel Vlap. Op dat moment was er al flink wat gebeurd in de Grolsch Veste. Zo had AZ al gescoord, maar was Twente verreweg de bovenliggende partij en had het al wat kansjes gehad. De enige grote kans van de Alkmaarders was echter meteen raak. Eerste doelpunt van Odgaard Mayckel Lahdo, net terug van een blessure, vocht zich sterk langs een paar Twente-spelers en leverde een gevaarlijke lage voorzet af. Mees Hilgers leek de bal simpel op te kunnen ruimen, maar de verdediger maaide over de bal heen waarna Jens Odgaard simpel de 0-1 kon binnenwerken. Het was pas de eerste treffer van de Deense aanvaller dit seizoen.

Jens Odgaard is blij met zijn eerste eredivisiegoal - Foto: Pro Shots

Daarna kwam AZ nog heel af en toe aan voetballen toe, maar was het vooral lastig voetballen voor de Alkmaarders. Twente bleef beuken op de Alkmaarse muur en op slag van rust leverde dat de verdiende gelijkmaker op. Carel Eiting lepelde de bal in de zestien waarna Manfred Ugalde simpel zijn hoofd tegen de bal kon zetten. Het was de zesde eredivisietreffer van de Costa Ricaan dit seizoen en zijn derde kopgoal op rij. Alleen Luuk de Jong (5) scoorde dit eredivisieseizoen vaker met het hoofd.

Ugalde juicht na de gelijkmaker - Foto: ANP