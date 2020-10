Late homeruns brengen Los Angeles Dodgers naar finale World Series

Kenley Jansen hoefde niet in actie te komen voor de ploeg uit Los Angeles, die na vier finalewedstrijden nog tegen een 3-1 achterstand aan had gekeken.

Na vijf innings gingen de Braves, de ploeg van Ozzie Albies, nog met 3-2 aan de leiding. Twee late homeruns maakten daarna voor de Dodgers het verschil. Enrique Hernandez bracht de stand in de zesde inning in balans (3-3), waarna Cody Bellinger een inning later de beslissende dreun uitdeelde.

De Dodgers waren twintig keer eerder van de partij in de World Series. Het resulteerde in zes titels, waarvan de laatste alweer dateert uit 1988. In 2017 en 2018 werd de finale verloren.

World Series beginnen dinsdag

Tampa Bay Rays bereikte de World Series al op zondag. De ploeg uit Florida was in de finale van de American League in de best-of-7-serie met 4-3 te sterk voor Houston Astros. De eerste wedstrijd van de World Series is dinsdag in Texas.