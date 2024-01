Twee Europese titels binnen een uur: Kopecky slaat zeldzame dubbelslag in baanwielrennen

"Ik ben ook maar een mens". Dat zei Lotte Kopecky vrijdagavond voor de camera van de Belgische televisie. Het omnium viel met de zevende plaats tegen, maar een dag later heeft Kopecky toch laten zien waarom zij momenteel misschien wel de beste renster op twee wielen is.

De Belgische wereldkampioene op de weg won bij het EK baanwielrennen in Apeldoorn binnen een uur de puntenkoers en de afvalrace. Op beide onderdelen werd ze in augustus in Glasgow, enkele dagen voor haar wegtitel, wereldkampioen.

Ook de Australiër Sam Welsford, tegenwoordig sprinter bij Bora-hansgrohe, werd ooit twee keer kampioen binnen een uur, maar dat was op een wereldkampioenschap.

Goudjacht

Haar goudjacht begon in een puntenkoers die lang op slot zat. Kopecky deed in haar regenboogtrui precies wat nodig was. De Noorse Anita Stenberg, winnares op het omnium, maakte het haar echter nog flink lastig.

Uiteindelijk moest de slotsprint - waarop dubbele punten te verdienen zijn - de beslissing brengen. Kopecky had een voorsprong van vijf punten, hoefde alleen de Noorse in de gaten te houden en zag tot haar tevredenheid dat vier rensters de punten wegkaapten.