Woonbootbewoners Maastricht toch niet terug naar huis: geen stromend water

De geëvacueerde bewoners van woonboten aan de Stuwweg in Maastricht kunnen toch niet terug naar huis, omdat er geen stromend water is door een defecte leiding. Alle bewoners verblijven ergens anders totdat het probleem is opgelost, meldt regionale omroep 1Limburg.

Vorige week werden dertig woonboten langs het Limburgse water ontruimd nadat een overlaatdam het begaf. Dat gebeurde door het hoge, snelstromende water in de Maas, als gevolg van langdurige regen in Frankrijk en België. Na de evacuatie raakte een woonboot op drift. De boot botste tegen een brug, die vervolgens dreigde in te storten, maar dat is niet gebeurd.

Kapotte hoofdleiding

Bewoners van tien woonboten mochten gisteren weer huiswaarts keren, maar door een kapotte leiding is daar geen water. Alle bewoners hebben gebruik gemaakt van het aanbod van de gemeente om in een hotel of vakantiepark te verblijven totdat de problemen zijn opgelost. Als mensen toch thuis willen verblijven, kunnen ze flessen water krijgen van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML).

WML ontdekte vanochtend dat de hoofdleiding die over de bodem loopt, kapot is. Maandag beginnen monteurs aan het herstel ervan.

Nooddam

Rijkswaterstaat begon vorige week met het aanleggen van een nooddam om de snelle waterstroming te stoppen. Die werkzaamheden maakten het repareren van de echte dam lastig. Mensen met een woonboot ten zuiden van de nooddam kregen gisteren het nieuws dat ze terug naar huis mochten.

De mensen met een boot ten noorden van de nooddam, kunnen dat voorlopig nog niet. Door de kapotgeslagen dam, die provisorisch is gerepareerd met stenen en zandzakken, lekt veel water weg. Daardoor liggen de woonboten op het droge.

Dus komt er een tweede nooddam. Zodra die af is, wordt de eerste nooddam doorgestoken om het water op peil te krijgen en de woonboten weer te laten drijven.