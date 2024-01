Gevallen Velzeboer was 'even kwaad', tot ze het twee uur later met goud herstelde

Eerst was daar de val tijdens de finale van de 1.500 meter. Met nog twee rondjes te gaan schaatste ze vlak achter leidster Hanne Desmet, specialiste op deze afstand. Een zilveren medaille leek binnen voor Velzeboer, goud was binnen handbereik. Zeker ook omdat de race precies liep zoals Velzeboer wilde, zou ze later op de dag verklaren.

Xandra Velzeboer tekent de dunne lijn tussen anonimiteit en heroïek van het shorttracken zo voor je uit. Op de EK in Gdansk voelde ze zaterdag hoe het is om op een pijnlijke manier te verliezen , om twee uur later op fraaie wijze te winnen .

Shorttrackster Xandra Velzeboer pakt zaterdag in Gdansk haar eerste EK-titel op de 500 meter. Eerder op de middag komt ze op de 1.500 meter in het zicht van een gouden of zilveren medaille ten val. - NOS

"Het was een perfecte race. Ik dacht: nog even chillen, dan ga ik toeslaan. Ik was mijn moment aan het afwachten. Hoe meer rust ik kon nemen, hoe meer snelheid ik kon bewaren voor de laatste anderhalve ronde."

Was Desmet na haar val net een andere richting op gegleden, dan was Velzeboer niet gestruikeld en zou ze de Belgische dus hebben verslagen. Of Velzeboer na afloop boos was? "Ik was wel even kwaad. Het was gewoon pech. In het shorttrack zit ongeluk in een klein hoekje."

Van 'even chillen' was na de race dus geen sprake. Des te knapper is het dat de 22-jarige Velzeboer een kleine twee uur later op de 500 meter een perfecte finale liet zien. Ze won de gouden medaille, haar eerste EK-titel op deze afstand.