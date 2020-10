Voedselbanken zitten met lege schappen door minder voedseldonaties

Voedselbank Nederland ziet al enige weken het aanbod van voedsel teruglopen. Daarmee komen steeds meer voedselbanken met tekorten te zitten en krijgen klanten minder uitgebreide pakketten mee.

Volgens Voedselbank Nederland zijn de tekorten per locatie verschillend, maar gaat het vaak wel om beperkt houdbare producten als kaas, vleeswaren en groenten. "We zien de laatste tijd veel minder eten bij ons binnenkomen" zegt Pien de Ruig van Voedselbank Nederland. "We zien dat supermarkten veel bewuster bezig zijn met voedselverspilling, wat natuurlijk een goede zaak is, maar daardoor komt het eten niet meer naar ons toe".

Ook lokale leveranciers en restaurants die doorgaans voedsel schenken, vallen steeds vaker weg. "Iedereen is toch bezig zijn hoofd boven water te houden in deze tijden van crisis. Op dit moment zitten er enkele voedselbanken echt met lege schappen, dat is een signaal dat we serieus moeten nemen", zegt De Ruig.

Twee derde verminderd

Hoe groot het probleem is kan Voedselbank Nederland niet zeggen. Twee keer per jaar houdt de organisatie een enquête onder de 172 uitgiftepunten door het land. Het eerstvolgende meetmoment staat gepland in januari 2021. "Maar we krijgen al weken alarmerende berichten vanuit het hele land", aldus De Ruig.

Zo ook uit Groningen, waar de aanvoer van producten volgens voorzitter Monique Beuving met twee derde is afgenomen. "Wij zijn erg afhankelijk van de toevoer die we kregen van een Jumbo-filiaal in de regio. Onlangs is die met een nieuwe campagne begonnen tegen voedselverspilling, waarbij voedsel waarvan de houdbaarheidsdatum die dag verloopt goedkoper wordt aangeboden aan de klanten. Die actie is een succes. En dat betekent dat er weinig tot geen etenswaar onze kant op komt", zei Beuving in het NOS Radio 1 Journaal.

De voorraad die er nog is, wordt dagelijks verdeeld over de ruim 700 gezinnen die afhankelijk zijn van Voedselbank Groningen. "Dit gaat om eenpersoonshuishoudens tot aan hele gezinnen die het soms maar met 35 euro per week moeten doen." Supermarktketen Jumbo laat weten zich te realiseren dat de actie invloed heeft op de stroom van producten die richting de voedselbanken gaat. Ze overleggen over hoe er alsnog ondersteuning kan worden geboden.

Minder eten, meer cliënten

Het aantal cliënten van de voedselbanken neemt al enige tijd toe. Op peildatum 30 juni waren er 38.000 huishoudens die er wekelijks gebruik van maken. Dat is 8,5 procent meer dan een jaar eerder.

Voor de komende periode bereidt de organisatie zich voor op wellicht wel een groei van 50 procent vanwege de coronacrisis. "Als we aan de ene kant structureel minder eten aangeleverd krijgen en aan de andere kant wel meer cliënten, dan komen we echt in een spagaat," zegt Pien de Ruig van Voedselbank Nederland.