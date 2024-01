Debuterende Van de Beek (Frankfurt) en Maatsen (Dortmund) winnen in Bundesliga

Donny van de Beek heeft zijn debuut voor Eintracht Frankfurt opgeluisterd met een zege bij het RB Leipzig van Xavi Simons en Yannick Eduardo.

Ook Ian Maatsen won in de Bundesliga bij zijn debuut voor Borussia Dortmund. De linksback, afgelopen week op huurbasis overgekomen van Chelsea, kreeg direct een basisplaats in het uitduel met SV Darmstadt 98. Hij stapte met een zege (0-3) van het veld.

Van de Beek zag zijn nieuwe ploeg met 1-0 winnen van de nummer vier van Leipzig. De oud-Ajacied werd op Nieuwjaarsdag op huurbasis overgenomen van Manchester United.

Ansgar Knauff tekende in de zevende minuut voor de enige treffer van het duel in Leipzig. Na een mooie lage voorzet van Niels Nkounkou schoot de middenvelder de bal bij de tweede paal hoog in het doel.

Jaar na laatste basisplaats

Frankfurt-trainer Dino Toppmöller nam de 26-jarige Van de Beek in de eerste wedstrijd na zijn komst van Manchester United meteen op in de basis. Het was zijn eerste basisplaats sinds 3 januari 2023, toen hij namens United in actie kwam tegen Bournemouth.

Van de Beek werd in de Red Bull Arena in de 62ste minuut gewisseld, Simons speelde de hele wedstrijd. De 17-jarige Eduardo, afkomstig uit de jeugdopleiding van NEC, bleef op de bank bij Leipzig.