Massale zoekactie leidt niet tot vondst van vermiste jongen (16)

Zo'n 2500 mensen hebben vandaag gezocht naar de vermiste Yoran Krol in het Brabantse Sleeuwijk, maar de 16-jarige jongen is niet gevonden. Dat meldt de politie. De tiener verdween drie weken geleden. Zijn fiets en jas zijn eerder wel teruggevonden.

Volgens de organisatie die de zoekactie coördineert, het Coördinatie Platform Vermissing (CPV), hebben 2500 vrijwilligers meegeholpen met zoeken. De vrijwilligers werden verdeeld in 650 groepen die zochten langs het water bij de Merwedebrug.

De vrijwilligers, die minimaal 18 jaar moesten zijn, gingen op pad met een prikstok, een hesje en coördinatiepunten. Ook de politie werkte mee aan de zoekactie.

Bij de Merwedebrug werd drie weken geleden de zwarte fiets van Yoran gevonden. Vrijwilligers zochten vandaag in een straal van 25 kilometer rondom die plek. Eerdere zoekacties van de politie leverden niets op. Gisteren werd wel de jas van de jongen gevonden in het water bij het Zuid-Hollandse Papendrecht, zo'n 20 kilometer verderop.

"Nachtmerrie"

Een tante van de vermiste Yoran zei tegen Omroep Brabant dat de familie "in een nachtmerrie en een rollercoaster" zit. Ze was onder de indruk van de hoge opkomst. "Dat doet ons heel veel." De familie hoopt dat er snel een einde komt aan de onzekerheid.

Yoran werd voor het laatst gezien bij een jongerencentrum in Almkerk, in de nacht van 23 op 24 december. Zijn fiets is op zo'n 12 kilometer afstand van dat centrum gevonden.

