Shorttracker Boer pakt knap EK-zilver op 500 meter, achter gouden Sighel

Shorttracker Teun Boer heeft knap EK-zilver gewonnen op de 500 meter in het Poolse Gdansk. De 22-jarige Nederlander mocht in de finale even hopen op goud en daarmee een stunt. Maar kort voor de finish kwam de Italiaanse wereldkampioen Pietro Sighel erlangs en pakte de Europese titel. De Belg Stijn Desmet werd derde. Dat Boer, Nederlands kampioen op de 500 meter, boog voor Pietro is geen schande. De Italiaan is wereldkampioen op de sprintafstand en had zaterdag ook de titel op de 1.500 meter gepakt na een chaotische finale.

Teun Boer en Pietro Sighel - Foto: ANP

Toch had Boer misschien wel gehoopt op een stunt. Boer begon van startplek één, Sighel van startplek vier. Maar toen de Pool Michal Niewinski bij de start onderuit ging, kon Sighel zonder moeite een plekje inhalen op Boer. Boer ging namelijk uitstekend van start en bleef lang op kop, maar de geslepen Italiaan loerde op zijn kans. Toen er gaatjes vielen, dook Sighel erin, drukte Boer van de koppositie en gaf de eerste plek niet meer weg. De Laat en Huisman niet in finale Boer was de enige Nederlander in de finale van de 500 meter. Want eerder op zaterdag was Itzhak de Laat al vroeg in zijn halve finale gevallen, zonder een andere shorttracker in de buurt. Voor Kay Huisman duurde het toernooi op de 500 meter nog korter. Hij eindigde in zijn kwartfinaleheat niet bij de beste twee. De mannen eindigen de zaterdag van de EK shorttrack met de halve finales op de 5.000 meter aflossing.