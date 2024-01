Hendrickx bezorgt België eerste EK-titel kunstrijden

De titel voor de vrije kür bij de vrouwen op de EK kunstschaatsen is naar Loena Hendrickx gegaan. Het betekende de allereerste dames-titel voor België in de geschiedenis van het toernooi.

De Belgische ging na de korte kür al aan de leiding en verdedigde in de vrije kür de eerste plek met verve.

Titelhouder verslagen

De 24-jarige Hendrickx bezorgde België in 2022 op de WK met zilver de eerste individuele WK-medaille. In Kaunas (Litouwen) liet ze vandaag in de vrije kür een bijna vlekkeloze routine zien. Op het nummer Break My Soul van Beyoncé en Madonna was ze goed voor 138,59 punten en een totaal van 213,25.

Zo zegevierde de Belgische over de Georgische titelverdediger van vorig jaar, Anastasiia Gubanova, die 206,52 punten behaalde.

De 17-jarige Nina Pinzarrone, eveneens een Belgische, eindigde als derde met 202,29 punten. Daarmee pakte België in totaal twee medailles.